El premio nacional de Narrativa Gustavo Martín Garzo y la cineasta Laura Hojman, este jueves en 'Cuéntalo de cine'

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LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos destacadas trayectorias de la literatura y el cine español se encontrarán mañana jueves en Cuéntalo de Cine. El escritor Gustavo Martín Garzo, reconocido con tres premios nacionales y literarios de primer nivel, y la cineasta Laura Hojman, cuyos documentales han recuperado figuras esenciales de nuestra historia cultural, protagonizarán la conversación Lo que sueñan las palabras a las 19.00 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.

La escritora y traductora Elvira Valgañón moderará este encuentro, que explorará los vínculos entre la literatura y el cine y el poder de las palabras y las imágenes para construir historias, recuperar la memoria y alimentar la imaginación.

¿Cómo se transforma la literatura en imágenes? ¿Qué papel desempeñan los libros y las películas en nuestra manera de recordar, imaginar y contar historias? Estas son algunas de las cuestiones que abordarán los dos invitados, cuyas trayectorias reflejan, desde perspectivas diferentes, una estrecha relación entre la creación literaria y el lenguaje cinematográfico.

El cine ocupa un lugar destacado en el universo literario de Gustavo Martín Garzo, que ha dedicado parte de su obra a reflexionar sobre las películas que han marcado su vida. Por su parte, Laura Hojman ha convertido el documental en una herramienta para recuperar la memoria de escritores y creadores cuya obra merece una nueva mirada, como Antonio Machado, María Lejárraga y Agustín Gómez Arcos.

GUSTAVO MARTÍN GARZO (Valladolid, 1948) es escritor y articulista. Licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Psicología, fue fundador de las revistas literarias Un ángel más y El signo del gorrión. Su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Narrativa por El lenguaje de las fuentes (1993), el Premio Nadal por Las historias de Marta y Fernando (1999) y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Tres cuentos de hadas (2004).

El cine ocupa un lugar destacado en su universo literario, como refleja Sesión continua (2000), que reúne reflexiones sobre películas que han marcado su vida, o El último atardecer (2023), cuya protagonista elige su destino profesional a partir del recuerdo de El señor de la guerra. Entre sus obras figuran también El pequeño heredero (1997), El jardín dorado (2008), La ofrenda (2018), El árbol de los sueños (2021) y El cuarto de los sombreros (2024). Su libro más reciente, Un paraíso de escombros (Galaxia Gutenberg, 2026), revisita los mitos clásicos a través del amor, las metamorfosis y los personajes relegados a la sombra de los héroes.

LAURA HOJMAN (Sevilla, 1981) es directora, guionista y productora de cine. Licenciada en Historia del Arte y formada en Gestión Cultural, desarrolla su trayectoria desde la productora independiente Summer Films, de la que es socia desde 2016. Debutó en la dirección con Tierras solares (2018), le siguió Antonio Machado. Los días azules (2020) y en A las mujeres de España. María Lejárraga (2022) reivindica a la escritora, dramaturga y política cuya obra quedó durante décadas oculta bajo el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. La película fue nominada a los premios Goya, Feroz y Forqué. En Un hombre libre (2024), estrenada en salas en 2025, recupera la figura de Agustín Gómez Arcos, escritor exiliado que alcanzó reconocimiento en Francia mientras permanecía prácticamente olvidado en España. Su filmografía convierte el cine en una vía de acceso a los libros y a las experiencias que los hicieron posibles.

ELVIRA VALGAÑÓN (Logroño, 1977) es escritora y traductora, licenciada en Filología Hispánica e Inglesa por la Universidad de La Rioja. Inició su trayectoria literaria con relatos publicados en revistas como Fábula y El Péndulo del milenio, y combina la creación narrativa con la traducción de poesía y la colaboración en prensa. Es autora de las novelas Luna cornata (2007); Invierno (Pepitas, 2017); Línea de penumbra (2020), y Fidela (Pepitas, 2023).

LA C.O.S.A. EL PISITO DE AZCONA. CHICO TRÓPICO

En el transcurso de la séptima jornada del Festival, a partir de las 17,00 horas el colectivo Chico Trópico situará en la plaza de la Antigua Estación de Autobuses

La C.O.S.A. (Centro Organizado de Sonido Ambulante) para crear una experimentación sonora colectiva inspirada en El pisito, la novela escrita en 1957 por el guionista logroñés Rafael Azcona.

La C.O.S.A. (Centro Organizado de Sonido Ambulante) es una estación móvil de grabación y experimentación sonora creada por el colectivo Chico Trópico. Se trata de una caravana transformada en estudio de grabación callejero que recorre diferentes lugares para recoger sonidos, músicas y relatos de sus habitantes.

En esta ocasión la propuesta se inspira en El pisito, la novela escrita en 1957 por el guionista logroñés Rafael Azcona y llevada al cine en 1958 por Marco Ferreri. A partir de los diálogos, sonidos y paisajes sonoros de la película, Chico Trópico propone una experiencia de creación colectiva en la que el público podrá participar en la composición de nuevas piezas musicales y experimentales. Actividad que coincide con la celebración del centenario del nacimiento de Azcona. Durante dos días este estudio ambulante abrirá sus puertas para explorar las posibilidades del sonido a través de El pisito, una obra emblemática sobre la lucha por una vivienda digna.