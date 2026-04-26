Presentada una nueva edición del 'FestivaliCCOO': Música y dignidad para la juventud en Logroño, Haro y Arnedo - CCOO

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de La Rioja ha presentado la programación de la quinta edición del 'FestivaliCCOO', una iniciativa que une la música con la reivindicación de derechos laborales bajo el lema "música y dignidad para la juventud trabajadora".

El festival, nacido hace cuatro años para integrar la cultura en la agenda del 1 de mayo (Día Internacional del trabajo), vuelve a apostar por la gratuidad y el apoyo al talento local. "El 1º de Mayo es un día de lucha, pero también de orgullo para la clase obrera. Con el 'FestivaliCCOO' queremos que la juventud sienta que el sindicato es su espacio, utilizando la cultura como herramienta para reivindicar un futuro digno", señalan desde la organización.

El evento principal tendrá lugar el 30 de abril en el Parking de El Revellín de Logroño. A partir de las 20,00h, la capital vibrará con un cartel diverso y potente liderado por LA FURIA. La artista navarra, referente del rap feminista y combativo, traerá sus rimas directas y necesarias al escenario riojano. La noche se abrirá con las actuaciones de El Pájaro volador, con su propuesta de flamenco, reggae o funk.

El proyecto de rumba y mestizaje de Isra y la Banda Palestina y el talento comprometido de N de Nico, garantizando una jornada de música y reivindicación.

CONCIERTOS EN HARO Y ARNEDO

Fiel a su vocación de llegar a toda la región, el FestivaliCCOO 2026 mantiene su formato de cercanía en la Rioja Alta y Baja con dos sesiones vermut:

Haro (9 de mayo): La música llegará a la Calle Santa Lucía (junto al café Karma) a las 13,00h con el grupo Versioneros, encargados de animar la jornada con grandes éxitos.

Arnedo (10 de mayo): El festival cerrará en la Puerta Munillo a las 13,00h con la actuación de Spirit, llevando su música setentera al corazón de la Rioja Baja.

CCOO La Rioja destaca que todas las actividades son gratuitas y financiadas íntegramente con recursos propios del sindicato. Con ello, se busca democratizar el acceso a la cultura y apoyar a las bandas de nuestro entorno, reforzando la identidad de un festival que ya es una cita ineludible en el calendario de la juventud riojana.