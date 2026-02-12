Presentada la sexta edición de 'Contra el Cáncer Rioja Bike' que se desarrollará del 26 al 28 de junio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja, ha presentado esta mañana la sexta edición de su prueba ciclista 'Contra el Cáncer Rioja Bike', que se desarrollará del 26 al 28 de junio, y como en ocasiones anteriores no tiene carácter competitivo.

A la presentación de la misma, que se ha desarrollado en la Estatua del Labrador, han acudido la presidenta AECC, Elena Eguizabal, el director general de Deporte, Diego Azcona, la concejala, Laura Arrieta, el director de Banca de Instituciones de La Rioja de CaixaBank, Iker Muguruza, la vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la Universidad de La Rioja, Cristina Flores, y el deportista riojano, Carlos Coloma.

Eguizabal ha destacado la carrera que sirve para "seguir investigando el cáncer en La Rioja", al tiempo que ha agradecido a los colaboradores patrocinadores porque hacen posible "esta prueba tan bonita que cuenta con un maillot y una equipación de calidad para que los participantes contribuyan con las inscripciones para que lleguen fondos" para continuar con la labor investigadora.

Ha recordado que se trata de una prueba libre, en la que cada uno o en grupo "elige su recorrido" para hacer 10,30 o 50 kilómetros, con idea de recaudar unos 18.000 euros, entre los 400 participantes. Se desarrollará del 26 al 28 de junio, mientras que el sábado, 27 de junio, se celebrará "un desayuno saludable en la Universidad de La Rioja, donde aprovechamos para ver y charlar y dar las gracias, y que cada uno comente su recorrido del día o lo que quiera".

"La Asociación Española contra el Cáncer está muy agradecida a todo el apoyo de la sociedad riojana y de los patrocinadores, ya que también nos dedicamos a fomentar hábitos de vida saludable como es el deporte", ha concluido Eguizabal.

Por su parte, Coloma ha agradecido "poder colaborar en la medida de lo posible contra el cáncer Rioja y en esta edición a ver si llegamos a las 400 plazas y, sobre todo, promover los hábitos de vida saludable y que todo el mundo sea consciente que tenemos que estar todos unidos, que esto le puede tocar a cualquiera; de ahí que sea importante contar con los máximos recursos posibles".

Preguntado por los periodistas por la zona donde mejor realizar la prueba, el deportista ha indicado que "aquí en La Rioja tenemos al lado de la capital, La Grajera o el Valle del Iregua, pero vamos que hay un un montón de sitios para practicar deporte prácticamente en la puerta de casa"

INSCRIPCIONES ABIERTAS DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO

'Contra el Cáncer Rioja Bike' se celebrará del 26 al 28 de junio con una quedada de ciclistas en la Universidad de La Rioja, y las inscripciones estarán abiertas desde este jueves 12 de febrero a las 10 horas hasta el 27 de marzo, o hasta agotar las 400 unidades disponibles, a través de la página web: https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/contra-el-cancer-rioja-bike-2026 con un precio de 30euro.

Cada inscripción incluye un dorsal y un maillot especialmente diseñado para esta prueba, y los participantes podrán optar por recogerlo gratuitamente en la sede logroñesa de la asociación, o recibirlo en su domicilio por un plus adicional de 9 euros.

Los participantes recibirán por correo electrónico la confirmación de su inscripción, el dorsal virtual, y posteriormente, el aviso del envío del maillot con las fechas de entrega previstas. En la inscripción, podrán elegir su reto 10K, 30K y 50K para sumar pedaladas contra el cáncer.

Desde la Asociación invitan a todos los participantes a compartir en redes sociales sus fotos con el hashtag #contraelcancerriojabike y a enviarlas por WhatsApp al teléfono 638 702 509 o al mail larioja@contraelcancer.es

OBJETIVO 18.000 EUROS

El objetivo marcado por la asociación es alcanzar la cifra de 18.000euro que irán destinados a la investigación contra el cáncer. Esa cifra podrá aumentar con diferentes donativos, los cuales también podrán realizarse desde la página web habilitada para las inscripciones. El donativo es una buena oportunidad para apoyar la causa, sin necesidad de inscribirse (no incluye ni dorsal ni maillot) y podrá realizarse desde la cantidad de 1 euro. De este modo no hay excusas para participar en el evento de una u otra forma.

MÁS DE 930.000 EUROS DESTINADOS EN INVESTIGACIÓN EN LA RIOJA EL AÑO 2025

La Asociación es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer. A nivel nacional tiene destinados 157Meuro en 792 proyectos de investigación. Cada euro recaudado en esta prueba se va a traducir en investigación, resultados y experimentos.

En el año 2025 la Asociación Española Contra el Cáncer ha destinado en La Rioja 931.406,60 euro en ayudas a investigación que se desarrollan en la comunidad autónoma, distribuidos en 9 ayudas que se desarrollan en 2 centros.

De ellas, 6 son Ayudas predoctorales desarrolladas por Judith Beni, Adrián Casas y Ángela Metola (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja), y por Carmen Bretón, Víctor Pozo y Miguel Torres (Universidad de La Rioja). Así mismo, también se financia una Ayuda Idea Semilla, liderada por el doctor Alfredo Martínez (CIBIR), una ayuda postdoctoral desarrollada por la doctora Sonia Martínez (CIBIR) y una Ayuda AECC Innova desarrollada por el equipo del doctor Francisco Corzana (Universidad de La Rioja). Desde 2014, la Asociación en la Rioja, ha destinado más de 2.820.000euro en investigación oncológica.