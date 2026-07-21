Presentado el cartel de la edición más especial de 'Los Milagros del Santo' - ASOCIACIÓN TEATRAL LOS MILAGROS DEL SANTO

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Teatral Los Milagros del Santo ha presentado el cartel de la 32º edición de "Los Milagros del Santo". Este año se realizarán del 6 al 9 de agosto y volverán a ser en el claustro del convento de San Francisco, dirigidos de nuevo por Martin Nalda.

Como cada año, colabora en la representación el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y el Cabildo Catedralicio.

En su nuevo cartel, se puede ver la figura del actual Santo, José Arín. De fondo aparecen una imagen de la torre y otra del Ayuntamiento de Santo Domingo.

La entrada costará 10 euros y se podrá adquirir tanto en puntos de venta físicos como a través de la plataforma de entradas "Entradium".

Las entradas en físico se venderán del 5 al 9 de agosto en la Oficina de Turismo de 11 a 14 horas. Además, se podrán adquirir una hora antes de cada una de las representaciones en el Convento de San Francisco.

Por otro lado, la Asociación Teatral Los Milagros del Santo quiere homenajear este año a Carlos García La Calle "por su ayuda desinteresada a los ancianos del Hospital del Santo".

Esta conmemoración se realizará el día 5 de agosto, coincidiendo con el pase de prensa y para autoridades, peregrinos y ancianos del Hospital del Santo.