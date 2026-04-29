Presentado en el I Foro 'Crecer con Bienestar' de UNICEF el modelo de referencia riojano en salud mental infantojuvenil - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha participado en el I Foro 'Crecer con Bienestar: Salud Mental en la Infancia y Adolescencia', organizado por las Cortes de Castilla-La Mancha y UNICEF, un espacio de reflexión y trabajo conjunto entre administraciones públicas, profesionales y entidades sociales para avanzar en la promoción del bienestar emocional y la prevención de los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes.

UNICEF ha invitado expresamente a La Rioja a participar en este foro por ser una comunidad referente a nivel nacional en salud mental infantojuvenil, gracias a sus buenas prácticas en prevención, diagnóstico precoz y coordinación asistencial. Un modelo que sitúa a la infancia y la adolescencia en el centro de la estrategia y que tiene en la Atención Primaria su principal puerta de entrada a través del programa de innovación en prevención, asistencia y mejora de la salud y el bienestar emocional, 'Saludablemente+'.

Este programa, que ha incorporado recientemente al equipo de 15 psicólogos otros 2 nuevos profesionales y potencia su implantación en Atención Primaria, "refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con la promoción del bienestar emocional, avanzando en la detección temprana de necesidades emocionales y en el acompañamiento a las familias".

Martín ha subrayado que "la salud mental es una prioridad absoluta para el Gobierno de La Rioja y, especialmente, de la infancia y la adolescencia, porque actuar a tiempo significa evitar sufrimiento futuro, mejorar la convivencia familiar y también prevenir el fracaso escolar y la exclusión social".

La prevención, base de la política pública en salud mental de La Rioja La consejera ha insistido en que la prevención debe ser la base de toda política pública en salud mental, especialmente en la infancia y la adolescencia, y ha destacado el papel clave de la Atención Primaria en la detección precoz y la intervención temprana.

En este sentido, ha puesto en valor 'Saludablemente+' en su vertiente infantojuvenil como una de las buenas prácticas que han convertido a La Rioja en referente nacional. Esta iniciativa ofrece una respuesta preventiva y cercana para menores con síntomas emocionales o conductuales leves o moderados y para sus familias, reforzando la intervención desde los centros de salud y en coordinación con el ámbito educativo.

"El objetivo es intervenir antes, acompañar mejor y evitar que situaciones leves evolucionen hacia problemas más graves. Queremos que las familias encuentren apoyo en su centro de salud, con profesionales preparados y respuestas adaptadas a cada etapa vital", ha señalado Martín.

La consejera ha recordado además que el 92 % de los pacientes del Programa de Bienestar Emocional en Atención Primaria han mejorado o resuelto su malestar emocional y que más del 30 % de los adolescentes reconoce haber sufrido síntomas compatibles con ansiedad o depresión, lo que refuerza la necesidad de actuar desde edades tempranas.

Otro de los ejes expuestos en el foro ha sido el diagnóstico precoz y el trabajo coordinado con Educación, a través del proyecto NERES, centrado en la detección temprana de trastornos del neurodesarrollo como TDAH, TEA, dislexia o trastornos de la comunicación.

En su primera edición, correspondiente al curso 2024-2025, participaron 24 centros educativos riojanos y 664 alumnos de 5º de Primaria. El cribado detectó puntuación significativa en el 41,3 % de los casos y 182 alumnos presentaron probable diagnóstico positivo, lo que permite intervenir antes y reducir su impacto en el bienestar emocional y el rendimiento académico.

"La Rioja está demostrando que otra forma de abordar la salud mental es posible: más preventiva, más comunitaria y más humana. Esa es la línea en la que seguimos avanzando", ha concluido la consejera.