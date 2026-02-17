El presentador riojano David Moreno recoge su 2º Premio Iris al Mejor Programa Infantil por 'La Casa de los Retos' - SANTI BURGOS (ACADEMIATV)

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presentador riojano, David Moreno, recogió anoche en el Teatro Real de Madrid el Premio Iris al Mejor Programa Infantil, galardón otorgado por la Academia de Televisión y considerado 'el Goya de la tele' por 'La Casa de los Retos'.

Se trata del segundo Premio Iris consecutivo para 'La Casa de los Retos', que ya obtuvo el mismo reconocimiento en la pasada edición, consolidándose así como el programa infantil de referencia en la televisión española.

Moreno subió al escenario junto al equipo de 'La Casa de los Retos', formato que presenta desde hace siete temporadas en Boing (Mediaset) y que se ha consolidado como el programa más visto y popular entre el público familiar.

El también autor del libro bestseller infantil 'Pichichán' (Ed. Planeta), agradeció a la Academia el reconocimiento, a todos sus compañeros que hacen posible cada entrega, a la audiencia que "nos acompaña temporada tras temporada" y a los concursantes, a quienes definió como "las verdaderas estrellas del programa".

A QUIENES MARCARON SU INFANCIA TELEVISIVA

Pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando David Moreno quiso mirar atrás y dedicar el premio a quienes marcaron su infancia televisiva. Dio las gracias públicamente a Leticia Sabater, Jordi Cruz, David Carrillo, Elena Jiménez, Vanessa Martyn, Jimmy Castro, Miguel Antelo, Ingrid Asensio, Jorge San José y David Pérez, recordando que fueron referentes de formatos míticos como Club Disney (La 1 y Telecinco), Megatrix (Antena 3) o Mucha Marcha (La 1).

"A todos los presentadores de programas infantiles que a mí me entretuvieron, me educaron y también me dieron un sitio seguro para crecer y soñar con un día como hoy", expresó desde el escenario del Teatro Real.

Tras ese homenaje generacional, Moreno aprovechó para lanzar una reivindicación que arrancó el aplauso del auditorio: "En España tendemos mucho a encasillar a la gente. Y yo me niego".

Y añadió brillante, entre humor y sinceridad: "Espero seguir haciendo muchas temporadas más de 'La Casa de los Retos', pero la realidad es que estoy en el paro hasta que grabe la siguiente".

El Teatro Real respondió con una ovación que el riojano remató con una frase que ya circula en redes: "Así que, señores: ¡aquí tenéis un presentador!".

En su intervención tampoco faltó un guiño personal y cargado de simbolismo: David Moreno agradeció a San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, difíciles y desesperadas, arrancando sonrisas y complicidad entre los asistentes.

Una noche histórica para la televisión infantil y para un presentador que, desde La Rioja hasta el escenario más emblemático de la cultura española, sigue defendiendo que el entretenimiento para todos los públicos también merece alfombra roja.