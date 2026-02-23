Presentados 38 proyectos de investigación que abordan los principales retos sociosanitarios de la actualidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CIBIR ha acogido la primera de las dos sesiones en las que los médicos residentes de cuarto curso de formación -para la mayoría el último año- del Servicio Riojano de Salud presentan sus proyectos de investigación, abordando los principales retos que en la actualidad tiene el sistema sociosanitario. En total son en esta ocasión 48 residentes de distintas especialidades médicas de la promoción 2022 que exponen 38 proyectos.

En esta primera sesión ha participado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto al gerente del SERIS, Luis Ángel González, las gerentas de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, Begoña Ganuza y Corpus Gómez, así como el jefe de estudios de Atención Hospitalaria, Ramón Baeza, y la responsable de investigación de las Unidades Docentes, Sara Fernández, entre otros.

Los trabajos expuestos abordan algunos de los principales retos sanitarios y sociales de la actualidad, entre ellos, el envejecimiento y la cronicidad de las enfermedades, el cáncer, la salud mental, la salud materno-infantil o las enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Cuestiones todas ellas que marcan las principales líneas de actuación del SERIS, como ha señalado la consejera.

María Martín ha destacado también el método de abordaje de los proyectos, desde una perspectiva transversal y claramente orientada a la práctica clínica. La consejera ha querido profundizar en el valor que estos profesionales aportan: "tenemos muchas expectativas puestas en estos jóvenes que con su talento y su dedicación garantizan ese nivel de excelencia en todos los niveles asistenciales y en el ámbito de la investigación que nos marcamos en el Servicio Riojano de Salud. Son el futuro y en sus proyectos lo vemos".

"LA MEDICINA RIOJANA ESTÁ EN LAS MEJORES MANOS"

"Conocer estos 38 proyectos de investigación es confirmar que la medicina riojana está en las mejores manos. No son solo trabajos académicos, son respuestas directas a los retos que nos planteamos; cómo cuidar mejor a nuestros mayores, cómo afrontar con más herramientas las enfermedades oncológicas o cómo la salud mental debe formar parte de todas las agendas médicas; y todo ello utilizando los últimos avances técnicos y procedimientos", ha dicho.

Así, resaltan las iniciativas dirigidas a mejorar la eficacia y la calidad asistencial, mediante la incorporación de herramientas innovadoras como la inteligencia artificial, la telemedicina y nuevos métodos diagnósticos de laboratorio e imagen, así como estrategias terapéuticas y preventivas basadas en el ejercicio físico o la educación sanitaria.

Estos médicos residentes han contado en todo momento con el apoyo de sus tutores y jefes de estudios tanto de Atención Primaria como Atención Hospitalaria, así como de los responsables de Investigación que les han orientado sobre las metodologías más adecuadas para el abordaje de los trabajos.

La responsable de investigación de las Unidades Docentes, Sara Fernández, ha destacado que "en estos años en formación hemos conseguido que diferentes residentes hagan proyectos de investigación muy interesantes. Y, de hecho, tres residentes ya están adscritos a programas de doctorado, e incluso dos de ellas están planteando unirse a sus programas de doctorados también para conseguir esas tesis doctorales".

Con este aprendizaje continuo, los médicos que continúan su formación en el SERIS durante su etapa de residencia adquieren habilidades para conocer y utilizar bases metodológicas aplicadas en el campo de la investigación clínica, aprenden a identificar y plantear desafíos de investigación en sus especialidades y a definir y elaborar hipótesis y objetivos, así como a presentar protocolos de investigación.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA FUTUROS RESIDENTES

Asimismo, el Servicio Riojano de Salud celebrará el próximo 10 de marzo la VII Jornada de Puertas Abiertas para Futuros Residentes, un encuentro dirigido a quienes están a punto de elegir especialidad y destino, y que podrán conocer de primera mano las oportunidades formativas y profesionales que ofrece el sistema sanitario público riojano.

Bajo el lema 'No solo eliges plaza, eliges vida: ¡Elige La Rioja!', la jornada permitirá presentar en detalle los planes formativos, la estructura docente, los dispositivos asistenciales y las oportunidades de desarrollo profesional disponibles. Con esta iniciativa, el SERIS vuelve a situar la formación sanitaria especializada como una prioridad estratégica, reforzando su compromiso con la captación y fidelización de talento y poniendo en valor un modelo de residencia cercano, personalizado y orientado a la excelencia.