La presidenta anuncia que la plantilla en Salud se incrementará en 280 plazas

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha informado que en Atención Primaria, desde 2019, la plantilla "ha aumentado en 35 profesionales", mientras que en la Atención Hospitalaria "lo ha hecho en 143 personas". A ello, ha unido que "con los presupuestos recién aprobados la plantilla de Salud se incrementará en 280 plazas, que supondrá un refuerzo histórico en el momento en que es más necesario".

Andreu ha respondido de este modo, en el pleno del Parlamento de La Rioja, preguntada por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, acerca del número de profesionales, en Salud, que se ha contratado tras la aprobación de los presupuestos.

La presidenta ha reconocido un "importante esfuerzo de refuerzo y organización de los recursos humanos y técnicos desde que llegamos al Gobierno, algo que se ha multiplicado desde la llegada del coronavirus hace un año".

Andreu ha añadido que la Atención Primaria "necesita de este Gobierno para su reorganización y refuerzo tras tantos años de desmantelamiento". Ha apuntado que "trabajamos para mantener y retener talento y que se desarrollen en La Rioja", así como hay que "abordar el reto de la escasez de profesionales en medicina de familia o de enfermería".

A esto, ha reseñado que "se va a reforzar el área de críticos ya que la pandemia nos ha puesto en evidencia las necesidades del sistema". Ha reconocido que "antes de la pandemia reforzar los servicios públicos sanitarios, y ahora con el coronavirus, avanzar en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno es fundamental", y hacer "atractivo nuestros sistema público para los profesionales".

Moreno, por su parte, ha señalado que "deduzco de su respuesta que se han contratado a cero profesionales desde la aprobación de los presupuestos", ya que "hace referencia a lo que contrató en 2019 y lo que se contratará".

En este sentido, sobre las contrataciones en Primaria, la diputada de IU ha recordado que el pasado 28 de febrero "la Atención Primaria denunciaba una situación de alarma", con casos como el de la zona de Salud de Haro "donde de 6 médicos de refuerzo a tres" o en Nájera "que de 8 se pasó a 6", por lo que "es necesario" que "se aborde de manera urgente la contratación, en conjunto, de profesionales sanitarios".

VACUNACIÓN

Por otra parte, Andreu ha insistido en que el objetivo es que para el verano esté vacunada el 70 por ciento de la población riojana, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "está vacunando en tiempo y forma, según criterios únicamente técnicos-sanitarios".

Ha sido a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, sobre el proceso de vacunación.

Andreu ha censurado que se "esté politizando" dicho proceso, porque "ni es una cuestión política, ni es una competición. 19.000 riojanos han recibido la primera dosis, y 9.300 han completado las dos. Estamos vacunando en tiempo y forma, siguiendo un proceso diseñado y actualizado según criterios únicamente técnicos-sanitarios".

Garrido, por su parte, ha acusado al Gobierno de "estar sembrando dudas sobre el proceso de vacunación con su falta de credibilidad, de veracidad y de transparencia". Les ha pedido "prudencia para no generar falsas expectativas entre los riojanos que puedan conducir a bajar la guardia en la lucha contra el Covid y un mayor desánimo o estrés social".

En este sentido, ha exigido a la presidenta que "no prometa lo que no puede cumplir" ya que "las matemáticas no engañan". Ha recordado

que hasta la fecha "La Rioja está por debajo de la media en cuanto a vacunas administradas" y que "a este ritmo tardaremos 5 años en vacunar

a toda la población", ha concluido.