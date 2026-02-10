La presidenta del Parlamento agradece a ARDEM su "magnífica labor" a favor de personas afectadas por esclerosis múltiple

La presidenta del Parlamento regional agadece la labor de ARDEM a favor de las personas afectadas por esclerosis múltiple - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha mantenido esta mañana un encuentro con responsables de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple de La Rioja (ARDEM), en el que han tomado parte la presidenta de la entidad, Ester García; los miembros de la junta directiva Daniel Martínez y Manuel Menéndez; y la psicóloga de ARDEM, Marta Hornillos.

Durante la reunión Fernández Cornago ha agradecido a los responsables de la entidad la "magnífica labor" que desarrolla en favor de las personas afectadas y les ha expresado su apoyo a las acciones que están llevando a cabo para mejorar la vida de los pacientes y sus familias.

Asimismo, la presidenta de la Cámara autonómica se ha interesado por el proyecto de ARDEM-Rioja para adquirir un exoesqueleto que permitirá ofrecer tratamientos de rehabilitación de alta precisión, adaptados a las necesidades de cada usuario.

Dado el elevado coste de este nuevo tratamiento, la entidad está desarrollando una serie de actividades para recaudar fondos. Entre ellas, han presentado la segunda edición de 'Bailemos', una iniciativa que tendrá lugar el próximo 22 de marzo en el Palacio de Deportes de La Rioja.