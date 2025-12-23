La presidenta del Parlamento agradece a FARO la "gran labor que desarrolla para atender a niños con cáncer"

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha expresado hoy su gratitud y reconocimiento a la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja (FARO) - PARLAMENTO RIOJANO

LOGROÑO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha expresado hoy su gratitud y reconocimiento a la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja (FARO) por "la gran labor que desarrolla para atender a los niños y adolescentes con cáncer y a sus familias".

"El apoyo a las personas enfermas es una tarea verdaderamente encomiable que cobra aún mayor sentido cuando hablamos de las personas más vulnerables, como es el caso de los menores", ha asegurado Fernández Cornago, quien ha visitado esta mañana la nueva sede de FARO.

Allí ha tenido oportunidad de conocer de primera mano la labor que desarrolla la asociación y ha saludado a un grupo de menores que participaban en un taller navideño, a quienes ha agradecido su participación en la iniciativa promovida para seleccionar el diseño con el que la Presidencia del Parlamento felicita este año la Navidad. El dibujo seleccionado es obra de Alejandro Sobrino, un niño de 4 años.

APOYO A LAS CAUSAS SOCIALES

Con el fin de contribuir a dar visibilidad a causas sociales y mostrar su apoyo, en este caso al trabajo desarrollado por FARO, la Presidencia del Parlamento regional ha recabado por tercer año consecutivo la colaboración de una entidad de ámbito regional. Hace dos años fue Asprodema y el año pasado, Igual a ti.

FARO surgió el 3 de junio de 1999 gracias al impulso de un grupo de padres de menores diagnosticados de cáncer con el objetivo de contribuir a la mejora del estado de salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados por enfermedades oncológicas y de sus familiares, procurándoles una atención integral en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados de ella y del tratamiento.

El pasado 10 de octubre inauguró su nueva sede, ubicada en la calle San Adrián, número 1 de Logroño, un espacio de 200 metros cuadrados totalmente adaptado y accesible que cuenta con un aula terapéutica, una sala de actividades y distintas dependencias diseñadas para ofrecer una atención integral a menores con cáncer y a sus familias, mejorando su bienestar físico, emocional y social.