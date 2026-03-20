La presidenta del Parlamento de La Rioja afirma que "la inclusión no sólo es posible, sino que es un éxito rotundo" - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha afirmado esta tarde durante su intervención en el acto institucional organizado con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que "la inclusión no sólo posible, sino que es un éxito rotundo".

Fernández Cornago ha iniciado sus palabras con una felicitación a Down La Rioja-Arsido por el "gran trabajo que lleváis a cabo en nuestra comunidad autónoma desde hace ya 36 años" y su agradecimiento por "reunirnos un año más en este acto en el que, año tras año, volvemos a darnos la mano para seguir caminando juntos y trabajando en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades".

La presidenta de la Cámara autonómica ha elogiado la campaña puesta en marcha este año por Down España con motivo de este día "porque muestra que la discapacidad no es un impedimento, ni una dificultad, ni una limitación, ni un problema" y ha asegurado que es un "acierto" que nos invite a "a la autocrítica, a agitar conciencias, a hacernos pensar y reflexionar y a asumir nuestra responsabilidad compartida como sociedad".

Asimismo, ha felicitado a Carlos Lázaro, un joven riojano seleccionado para participar en la campaña nacional.

Fernández Cornago ha abogado por que "cada uno, desde nuestra responsabilidad, podamos aportar nuestro granito y, entre todos, propiciar las condiciones necesarias para que cada persona sea respetada tal y como es y pueda desarrollar su proyecto de vida en plenitud, ya sea en el ámbito escolar, laboral o en el plano más personal".

Antes de finalizar ha recordado que el Parlamento de La Rioja fue la primera institución de la comunidad en "apostar firmemente" por la inclusión laboral de personas con síndrome de Down y ha puesto como ejemplo a María Angulo y María Otal, trabajadoras de la Cámara regional desde hace más de 20 años de quienes ha destacado su "valía profesional, su dedicación y su entrega". "Nuestro Parlamento no sería el mismo sin ellas, sin su trabajo y sin su forma de saber estar y de sumar", ha añadido.

El acto institucional promovido por Down La Rioja-Arsido con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down (que se conmemora mañana, 21 de marzo) se ha completado, entre otras actividades, con la lectura del manifiesto, por parte del presidente de la entidad, Bibiano Beni, y la actuación del grupo de teatro.