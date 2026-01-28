Presidenta Parlamento valora "la oportunidad que da la 'CALRE' para llevar la voz de las asambleas regionales a Europa" - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha participado por videoconferencia en la Asamblea Plenaria de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), que se ha celebrado en dependencias de la Cámara legislativa canaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Entre otros asuntos, durante la sesión de trabajo se han presentado y debatido tanto los informes de los coordinadores de los grupos de trabajo como el informe final de la presidenta de la CALRE, Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias cuya candidatura ha sido reelegida durante la asamblea de hoy para dirigir este órgano durante un ejercicio más.

La presidenta del Parlamento ha valorado "la oportunidad que nos brinda la CALRE para llevar la voz de las asambleas regionales a Europa".

Fernández Cornago considera que la intervención del Parlamento riojano en este foro es "muy importante, dado que, propicia una participación activa de nuestra comunidad en un espacio en el que compartimos prácticas y experiencias comunes, lo que nos permite seguir avanzando en la mejora de la técnica parlamentaria". Asimismo, la presidenta de la Cámara autonómica ha resaltado la contribución de la CALRE "al fortalecimiento de los lazos entre las asambleas regionales de Europa y a la cooperación institucional entre distintos territorios".

La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) reúne a 69 presidentes de asambleas legislativas regionales europeas. Desde la Declaración fundacional de Oviedo de 1997, la misión de la CALRE es profundizar en los principios democráticos y participativos dentro del marco de la Unión Europea (UE), defender los valores y principios de la democracia regional, y reforzar los lazos entre las Asambleas Legislativas Regionales.