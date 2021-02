La presidenta de La Rioja apuesta por "animar e impulsar la economía regional"

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha tildado de "extraordinarios" los presupuestos que el pasado 28 de enero el Parlamento de La Rioja aprobó y afirma que el objetivo es "motivar e impulsar la economía riojana, no solo la parte agrícola, sino también la industrial".

"Son unas cuentas con un incremento del 17% con respecto al del año pasado, que servirá para contratar a más sanitarios, más profesores... A ello hay que sumarle las partidas referidas de los fondos europeos. Creo que vamos a tener bastante apoyo económico para compensar los efectos de la pandemia", ha sentenciado la presidenta en los micrófonos de la Cadena SER.

Sobre los fondos Next Generation, la líder del Ejecutivo ha avanzado que el Gobierno de España ha valorado de forma "muy positiva" los proyectos presentados por La Rioja para relanzar la región. Andreu ha adelantado que la Ciudad del Envase y del Embalaje es el que más desarrollado está, y ha negado que los municipios estén enfrentándose entre ellos para lograr la ubicación del proyecto.

Con respecto a las manifestaciones de diferentes sectores, Andreu ha mostrado su comprensión, pero ha afirmado que "su obsesión ahora es bajar la presión hospitalaria. Hoy hay cinco muertos, es intolerable". Por ello, la presidenta ha abogado porque no haya ninguna celebración en Semana Santa. "No podrá haber ninguna aglomeración, ahora no".

Por último, la presidenta ha avanzado que se está ultimando un plan de rescate de 10 millones de euros para los sectores más perjudicados. "Esperemos que la semana que viene podamos presentarlo y publicarlo en el BOR".