La presidenta de La Rioja, sobre el caso Ghali: "España hizo lo que debía y cómo debía"

LOGROÑO, 07 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado que "España hizo lo que debía y cómo debía" en relación al ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en el hospital San Pedro de Logroño.

Andreu ha respondido así a la pregunta del diputado del PP, Jesús Ángel Garrido, durante la sesión plenaria que se está celebrando este jueves en el Parlamento regional.

En concreto, Garrido ha querido saber "cuál fue el coste de la estancia de Ghali en el Hospital San Pedro desde su traslado de Zaragoza hasta su marcha a Pamplona, en una ambulancia del SERIS".

En su respuesta, Andreu ha explicado, además, que no hará comentarios "acerca de sanidad, amigos y camas ucis pero le diré que de acuerdo con la Ley 41-2002 se debe garantizar la intimidad del ciudadano en su historia clínica y, por tanto, no pueden ser objeto de difusión pública los datos que me pide".

Previamente, el diputado del PP ha preguntado a Andreu si "le parece razonable ser una encubridora del caso Ghali o no dar explicaciones sobre cómo se usan los recursos públicos de todos los riojanos o haber colaborado con una ex ministra que hoy está imputada por cometer presuntamente unos delitos".

Al PP -ha proseguido Garrido- "no nos parece tolerable que se haga uso de la sanidad pública riojana como si fuese el cortijo de la presidenta y se guarde plazas UCIS para sus amigos".

Con todo ello, ha vuelto a preguntar: "¿Cuánto nos ha costado a los riojanos que Ghali viniese de Zaragoza a Logroño y cuánto nos costó su internamiento en la UCI, luego en planta y después el traslado a Pamplona en una ambulancia del Servicio Riojano de Salud?.

Para el PP -ha continuado- "no es una cuestión solo de coste también es de si se ha pagado o no se ha pagado la prestación sanitaria que se ha realizado" porque como ha indicado "tengo que recordarle que igual aquí ha sucedido lo mismo que pasó con el ex gerente de la FHC a los cuales ustedes le pagaron un postgrado que supuestamente ha costado más de 25.000 euros a las arcas públicas".

"Ustedes -en referencia al Gobierno de La Rioja- derrochan y malgastan el dinero público" y, ante ello, se ha preguntado: "¿A quién se le va a reclamar el importe al propio Ghali, al nombre ficticio que utilizó en el SERIS, al nombre que apareció en la historia clínica o al que utiliza el líder del Frente Polisario en español".

Ante ello, ha finalizado, "si es usted -Andreu- es la responsable de la trama riojana del caso Ghali y si ese servicio sanitario no está pagado debería ser usted quien lo pagara de su bolsillo para que la siguiente vez que malgaste los servicios de los riojanos se lo pensase al menos dos veces". Además, también le ha pedido que "no se oponga a la Comisión de Investigación que ha propuesto el PP en el Parlamento riojano" sobre este asunto.

Finalmente, Concha Andreu ha querido reiterar que este Gobierno "actúa dentro del marco de la legalidad, cosa que gobiernos anteriores no hicieron, y la información que me pide no puede ser difundida porque, primero, se trata de datos de carácter personal y son objeto de expresa protección y el paciente que menciona también tiene unos derechos que deben ser respetados".