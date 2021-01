Presidenta de La Rioja delega en la consejera de Igualdad (Podemos) las medidas oportunas tras el accidente de Herrera

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado este sábado que deberá ser la consejera de Igualdad (Podemos), Raquel Romero, responsable del nombramiento de Mario Herrera como director general de Participación, quien tome las medidas oportunas, si así las hubiera, tras el accidente de Herrera el pasado Año Nuevo en Sojuela.

A preguntas de los medios de comunicación durante la presentación del Festival Actual 2021, Andreu ha explicado que "nos encontramos en un Gobierno de coalición" y, por tanto, la consejera de Igualdad "es la que se ha responsabilizado de su nombramiento". Desde el Gobierno, ha asegurado Andreu, "yo pido respeto y lealtad".

Además, Andreu ha reconocido que el accidente de ayer "corresponde al ámbito privado de Herrera" y "afortunadamente no produjo heridos".

Por su parte, la presidenta regional ha aprovechado la pregunta para hacer un llamamiento a la "responsabilidad". "Es lo que exijo a mi equipo de Gobierno" así como "un mensaje de ejemplaridad para todos".

"Lo que creo es que todos tenemos que ser responsables y más en nuestra vida privada". Ante si ha hablado con el propio Herrera, Andreu ha indicado que "he hablado con la consejera, que es la responsable de su cargo".

Recordamos que Tráfico de la Guardia Civil propuso ayer para sanción al director general de Participación, Mario Herrera, por no señalizar su vehículo accidentado y por distracción en la conducción tras un accidente en el que éste empotró su turismo contra un árbol en Sojuela, cerca de donde reside, y lo dejó en el lugar de los hechos sin dar parte del siniestro.

Fueron diversos mensajes en las redes sociales los que alertaron a la Guardia Civil de que había un coche siniestrado en la carretera.

Desde la Delegación del Gobierno se explicó que "al ver en las redes sociales las imágenes del coche accidentado, acudieron agentes del sector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana para comprobar que no hubiera heridos en el lugar".

Tras diversos mensajes en las redes sociales de distintos ciudadanos que habían visto el coche, el propio director general aclaró que está bien y todo ha sido "un susto".

Dado que se había especulado sobre el hecho de que el accidente ocurriese después del toque de queda por la pandemia de la COVID-19 (establecido en La Rioja a la 1,30 de la madrugada en Nochevieja) ha explicado que ha sido fruto de "la mala suerte".

"Un amigo tuvo un accidente doméstico en mi casa jugando con mis perros y, al llevarle al hospital, tuvimos un pequeño golpe con el coche", ha relatado.

La consejera de Participación, Raquel Romero, escribió ayer también en Twitter: "Pero el susto que nos has dado no te lo perdonamos! Lo importante es que, a pesar de lo aparatoso del accidente, no ha sido grave".