El presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas aborda este jueves el papel del sector en prevención artrosis

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 8 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia, que este año aborda el tema de la artrosis. Con motivo de esta jornada, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja ha organizado una conferencia sobre el tema Artrosis y Fisioterapia. Prevención y tratamiento en el Centro Cultural de Ibercaja La Rioja a las 19,30 horas que correrá a cargo del presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), Fernando Ramos.

Cada 8 de septiembre, Día Mundial de la Fisioterapia, se conmemora la creación de la World Physiotherapy (Confederación Mundial de Fisioterapia). Una fecha en la que se pretende visibilizar la crucial contribución de los fisioterapeutas para mejorar la salud de la población. Este año se ha centrado la atención en la artrosis y el papel de la fisioterapia en su prevención y en el tratamiento de las personas afectadas.

La artrosis es la afección articular más común, con 520 millones de personas afectadas en todo el mundo. En un estudio global de 291 enfermedades, la artrosis de cadera y rodilla se clasificó como la decimoprimera enfermedad que más contribuye a la discapacidad. En los últimos 20 años se ha producido un aumento del 48% del número de personas afectadas de artrosis a nivel mundial.

Puede afectar a cualquier articulación móvil, aunque en la mayoría de los casos afecta a rodillas, caderas y las manos. El 60 por ciento de los casos de artrosis son de rodilla. Se caracteriza por dolor, déficit funcional, debilidad muscular, rigidez articular, y reducción de la calidad de vida. Aunque la causa exacta no está clara se sabe que hay ciertos factores que aumentan el riesgo entre los que se incluyen: tener sobrepeso u obesidad, tener una lesión articular previa o cirugía articular o antecedentes de uso excesivo de las articulaciones, genética.

El ejercicio regular reduce el riesgo de artrosis, las fracturas de cadera y el riesgo de caídas en los adultos mayores, y puede prevenir o retrasar la necesidad de cirugía. Un fisioterapeuta puede elaborar un programa de entrenamiento individualizado basado en las necesidades de cada paciente y reducir el riesgo de lesiones.

El ejercicio es también el tratamiento de primera línea una vez instaurada la artrosis. Además de ayudar a elegir los mejores ejercicios, los fisioterapeutas asesoran y educan sobre el alivio del dolor y las formas de controlar la artrosis. Pueden enseñar a mejorar el movimiento de las articulaciones y la marcha, así como a fortalecer los músculos.

Es importante que las personas que viven con artrosis se mantengan lo más activas posible. Esto puede ayudar a mejorar el dolor, reducir otros síntomas y ayudar a las personas a mantenerse independientes. El fisioterapeuta podrá orientarte sobre cómo mantenerte activo.

Además, si tienes que someterte a una sustitución articular, no solo es importante que acudas a Fisioterapia después de la operación, sino que previamente a la intervención el fisioterapeuta te ayudará a prepararte para obtener el máximo beneficio de la operación y facilitar la recuperación después de la misma.

ARTROSIS : ¿REALIDAD O MITO?

Aunque la artrosis es más común a medida que se envejece, también puede afectar a personas de 20-30 años. Hasta el 50% de los jóvenes y adultos jóvenes desarrollarán artrosis en los 10-15 años siguientes a una lesión articular. Por eso es importante que los fisioterapeutas enseñen a los jóvenes con una lesión articular a reducir su mayor riesgo de artrosis.

El ejercicio y el movimiento son seguros y la mejor defensa contra la artrosis. Actúan como lubricante de las articulaciones y ayudan a mantenerlas sanas. Muchas personas no utilizan las articulaciones doloridas por miedo a empeorarlas. Pero si no movemos las articulaciones, éstas se vuelven rígidas y los músculos se debilitan. Un profesional de la fisioterapia te guiará sobre los ejercicios más adecuados, ya que sabe cómo tratar la enfermedad.

La artrosis no está causada por el "desgaste" de la articulación con el tiempo debido al uso. Es una enfermedad que interfiere en la forma en que el cartílago de nuestras articulaciones se repara a sí mismo. No es inevitable y no todo el mundo la desarrollará al envejecer.

Hay cosas positivas y activas que se pueden hacer para aliviar el dolor asociado a la artrosis, como caminar y hacer ejercicios de fortalecimiento y equilibrio* Tu fisioterapeuta te orientará sobre cómo controlar la artrosis.

CORRER Y LA ARTROSIS

Mucha gente piensa que correr daña el cartílago de nuestras articulaciones. Sin embargo, la evidencia científica muestra que correr y otros ejercicios son generalmente seguros para el cartílago articular.

Algunas investigaciones sugieren que los corredores recreativos pueden tener menor incidencia de artrosis de rodilla y cadera en comparación con los no corredores/personas sedentarias y los corredores de competición.

Correr puede proteger contra una futura operación de prótesis de rodilla. En general, el cartílago se recupera bien de una sola carrera y parece adaptarse a la exposición repetida.

El fisioterapeuta te asesorará sobre cómo empezar o progresar a correr con seguridad si ya tienes artrosis o tienes riesgo de padecerla.