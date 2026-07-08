Presidente FER asegura que las cifras de absentismo laboral "nos desbordan" y no hay "voluntad política de asumirlas"

El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis. - EUROPA PRESS

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis, ha asegurado que las cifras de absentismo laboral en España "nos desbordan" a la vez que considera que no hay "una voluntad política de asumirlas".

Sin entrar a valorar si "la lingüística" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo "fue la más acertada" -al apostar por recortar de sueldo y 'prestaciones' a trabajadores que se acojan a una baja laboral-, De Luis sí que considera que hay "un problema en ciernes".

"La realidad -ha respondido a los periodistas al ser preguntado por esta cuestión- es que hay un problema estructural en el país con 1,6 millones de personas que no van a trabajar".

Esto es -a su juicio- "un trauma empresarial grande porque estamos en cuotas muy altas que superan la lógica del 4 o del 5 por ciento de absentismo laboral".

Así las cosas, considera que "cuando haya una voluntad política de analizar el problema y se activen otros comportamientos se mejorarán estas cifras".

"La consecuencia es que ahora mimo los primeros días de las bajas, los paga la empresa. Es muy cómodo pero llega un momento en el que hay que decir basta porque las cifras nos desbordan", ha finalizado.