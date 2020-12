El presidente de la FRM reivindica "protagonismo" para los municipios en la gestión de los fondos de reconstrucción

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Riojana de Municipios, Daniel Osés, ha vuelto a insistir en la importancia de los municipios a la hora de enfrentarnos a la pandemia y en la necesidad de que el Gobierno de España apruebe un Real Decreto para poner a disposición de las entidades locales el necesario y reclamado fondo Covid, ya que el año 2020 está a punto de finalizar y los municipios "siguen sin recibir apoyo alguno".

El Ejecutivo, en palabras de Osés "debería aprobar los fondos Covid-19 de ayudas incondicionadas para municipios, algunos de los cuales están padeciendo una dura asfixia financiera por los gastos extraordinarios generados por la pandemia, en este 2020 si no quieren dejar en la estacada a los Ayuntamientos y a sus ciudadanos".

"Los Presupuestos Generales del Estado no han contado con los Ayuntamientos, y no han recogido prácticamente ninguna de sus principales necesidades financieras; al no contar con los Ayuntamientos no se está contando tampoco con los vecinos que viven en sus municipios".

El presidente de la FRM, ha afirmado que "no dejaremos de defender el importante papel que nuestros municipios y sus Ayuntamientos han tenido a la hora de afrontar la difícil crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y lo importante que es dotar a estos Ayuntamientos de fondos para apoyar las medidas y gastos extraordinarios que han tenido que soportar".

Asimismo, ha señalado "la necesidad de otorgar un papel protagonista a las entidades locales en el reparto de los fondos para la reconstrucción, ya que como administración más cercana al ciudadano, son también quienes mejor calibran las necesidades de la sociedad".

Si las Entidades Locales pueden hacer uso de sus ahorros, es gracias a la fuerza que mostró el municipalismo frente a la propuesta inicial relativa al uso del superávit por parte del ejecutivo. No obstante es preciso avanzar más y dotar de financiación directa a las entidades locales, contribuyendo de esta manera también a la necesaria reactivación económica que necesita nuestro país.

Osés ha finalizado afirmando que "los Ayuntamientos riojanos seguimos sin noticias de fondos de financiación directa ni por parte del Gobierno de España, ni por el de La Rioja, cuando somos la primera línea de batalla para luchar contra la crisis social y económica generada por el Covid" y ha recalcado "la importancia de que los Ayuntamientos tengan una participación directa en el reparto de los fondos europeos que lleguen a nuestra región".