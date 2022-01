Presidente del Parlamento y rector de la UR destacan del debate preuniversitario que "la razón se antepone a la fuerza"

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, y el rector de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala, han destacado de la III edición del Debate preuniversitario, que se ha celebrado en la Cámara riojana, que "la razón se antepone a la fuerza".

Ha sido en la fase final, a la que también ha asistido la presidenta riojana, Concha Andreu, y en el que han participado los equipos de IES Escultor Daniel, IES Sagasta, Sagrado Corazón-Jesuitas y Las Fuentes-Alcaste, bajo el tema '¿Se debería legislar la obligatoriedad de la vacunación en caso de pandemia?'.

El presidente del Parlamento ha afirmado que "es una actividad fantástica" para la Cámara riojana porque "estamos viendo, en cierto modo, el relevo generacional de aquellos que quieran debatir sobre los problemas de la ciudadanía".

García ha destacado que "estamos viendo un confrontar de opiniones, sin ideas preconcebidas, porque hasta que no llegas aquí no sabes qué postura te va a tocar defender". De hecho "hemos visto los usos y maneras del parlamentarismo en los chicos y chicas que vienen a participar".

Además, el máximo dirigente de la Cámara regional ha indicado que supone continuar con la idea de "abrirse a la sociedad", en este caso, a través de "una colaboración con la universidad, siendo este el tercer debate" y que se articula con un convenio que "tenemos con la UR, y que tiene una larga vida".

Por su parte, el rector de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala, ha puesto en valor la actividad que "apoyamos con mucha ilusión", desarrollado "en la casa de la palabra, donde los diputados anteponen la razón a la fuerza, y ver debatir a chicos y chicas preuniversitarios, y hacerlo con mucha soltura me da esperanza", algo que "te hace renacer la confianza en que estas generaciones van a suceder a las nuestras con total éxito".

Ayala ha resaltado que "debaten con mucho respeto, sin acritud, manteniendo su postura sin pisotear al otro, que supone una lección de auténtica democracia y de como debe de ser un debate entre iguales". "No hemos de olvidar que "la verdad tiene muchas aristas, y cada una de ellas tiene una parte de la verdad, y uniéndolas construismo la auténtica verdad", ha concluido.

"LUGAR ÚNICO PARA DEBATIR"

Entre los participantes, Candela Martínez, del IES 'Sagasta', ha confesado que al subirse a la tribuna "se me han pasado los nervios que traía". A ella le ha tocado defender la postura a favor, abogando "porque la seguridad del colectivo está siempre por encima de la elección de un solo individuo".

"Yo quería defender la postura en contra, porque en los debates anteriores en la universidad también me había tocado defender la postura a favor, con lo que no he hecho todavía ninguna en contra", se ha lamentado.

Del mismo instituto ha intervenido, Hugo García, que también ha señalado que le daba "rabia" que no le haya tocado en ninguno de los debates defender la postura en contra. Ha calificado de "experiencia única" poder debatir en el Parlamento de La Rioja.

MECÁNICA

Los equipos participantes deben preparar argumentaciones tanto a favor como en contra de esta formulación para enfrentarse al resto de competidores.

Las actividades del III Torneo de Debate Preuniversitario de La Rioja dieron comienzo el pasado 15 de enero con la sesión de formación previa en las técnicas de debate y en las reglas específicas de esta competición.

Los cuatro equipos mejor puntuados en la fase de clasificación de hoy disputarán las semifinales y la final este viernes en el hemiciclo del Parlamento de La Rioja en horario de tarde.

Los 12 centros participantes en el III Torneo de Debate Preuniversitario son: IES Celso Díaz (Arnedo), IES La Laboral, IES Escultor Daniel, IES Comercio, Colegio Santa Teresa (Calahorra), IES Hermanos D'Elhuyar, Las Fuentes - Alcaste, IES Práxedes Mateo Sagasta, IES Marco Flabio Quintiliano, IES Batalla de Clavijo, IES Esteban Manuel Villegas (Nájera) y Sagrado Corazón-Jesuitas.

El Torneo de Debate ofrece una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades como la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo o de analizar información, entre otras competencias que, más allá de su indudable interés para su formación personal, son también necesarias al afrontar los estudios universitarios.

El jurado de esta edición está formado por personas expertas en la materia y cuenta, también, con un miembro de la Mesa de la cámara regional.