El presidente riojano reitera su rechazo a cualquier guerra y apela a "la cordura, el diálogo y la diplomacia"

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha vuelto a mostrar su "rechazo" más contundente a cualquier guerra y apela a la "cordura, el diálogo y la diplomacia" para evitar mayores consecuencias.

El líder del Ejecutivo riojano ha respondido así a preguntas de los periodistas, tras presentar la ampliación de Urgencias del hospital Universitario San Pedro de Logroño, ante los actuales conflictos y las posibles consecuencias que podrían tener para la economía riojana.

Como ha indicado, "La Rioja ésta en el mundo" y estas situaciones acaban afectando también a los riojanos, "en la cesta de la compra, en la economía..." pero siempre dará el mismo mensaje "cualquier guerra es absolutamente negativa".

Por tanto llama a la cordura, sobre todo, "de los responsables institucionales" para evitar que los conflictos "tengan consecuencias no deseables para nadie y que se protejan los intereses de los ciudadanos".