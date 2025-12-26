El Presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para 2026 entrará en vigor el 1 de enero

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto municipal para 2026, que asciende a 197.250.000 euros, estará vigente el 1 de enero lo que permitirá a la ciudad "continuar con los proyectos transformadores iniciados, garantizar los servicios públicos y cumplir con los compromisos asumidos al inicio de la Legislatura", han señalado desde el Consistorio capitalino.

Ya ha finalizado el periodo de exposición pública del proyecto de presupuestos tras su aprobación en el pleno municipal del 28 de noviembre sin que se hayan realizado alegaciones al mismo.

El Gobierno local destaca que los presupuestos para 2026 mantienen un "compromiso inversor y transformador": Plan de Vivienda, Plan de Suelo Industrial, barrios y los grandes proyectos de ciudad, como el proyecto 1521, la rehabilitación de la antigua estación de autobuses, entornos de Lobete y Avenida de Burgos, zonas verdes, o la Villanueva.

Asimismo, "resalta la apuesta social y cultural de las cuentas municipales para el ejercicio 2026 que permitirán continuar avanzando en el objetivo de lograr una ciudad más dinámica, verde, saludable e inclusiva".

Entre las inversiones del presupuesto municipal destacan el Barranco de Oyón, El Horcajo, la reforma de Doctores Castroviejo, la rotonda de Vara de Rey y Avenida de España, la reurbanización de las calles San Gil y San Roque en la Villanueva, la adquisición de los edificios de Comandancia que se integrarán en el proyecto 1521, la reforma del Mundial 82, del Centro Deportivo Municipal de Lobete y la fase II de mejora del polígono Las Cañas Igualmente, se incluye la urbanización de las calles Piscinas y Canicalejo, la renovación de la fuente de San Adrián, renovación de juegos infantiles y cubrición de áreas de juegos infantiles, renovación de tuberías de fibrocemento y actuaciones en los colegios de la ciudad.