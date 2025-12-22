Los presupuestos salen adelante tras tumbar las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, en la bancada 'popular' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de La Rioja ha salido adelante hoy, en el pleno del Parlamento riojano, con los votos del Partido Popular y tras haber tumbado, con la mayoría absoluta de este partido, las más de mil enmiendas de la oposición.

Tras la sesión celebrada hoy en la Cámara riojana, el presupuesto elaborado por el Gobierno de La Rioja entrará en vigor el 1 de enero con la aportación de las enmiendas presentadas por el Partido Popular.

En total, el proyecto de Presupuestos para 2026 alcanza 2.118,60 millones de euros (1,66 por ciento más que el del 2025). Su aprobación, para la portavoz 'popular', Cristina Maiso, es "una buena noticia" dentro del "triste panorama" nacional.

El Grupo Parlamentario Popular registró 108 enmiendas que fueron incorporadas al Dictamen del Proyecto de Ley tras su aprobación en la Comisión de Presupuestos del pasado 12 de diciembre.

Maiso ha citado, entre las incorporaciones al presupuesto que suponen las enmiendas del PP, el aumento de 200.000 euros para el futuro nuevo Centro Marqués de Vallejo, "mejorando esta partida para acometer la construcción con las máximas garantías".

También, una enmienda por importe de 100.000 euros para la destilación obligatoria de la OCM y 140.000 euros destinados a FECOAR para un trabajo sobre el modelo cooperativo en esta materia.

En materia de infraestructuras hidráulicas, dos enmiendas se enfocan a la redacción de planes para balsas de regadíos, una de ellas para las comunidades de regantes, por importe total de 150.000 euros.

En la sesión de hoy, el debate ha comenzado con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha empezado por afear al Partido Popular y, por ende, al Gobierno de La Rioja, su "filibusterismo" dado que, desde que entraron los presupuestos en el Parlamento, no hay sesiones ordinarias.

Por tanto, ha lamentado, los grupos parlamentarios no puede ejercer "el control e impulso gobierno". "Esto les dará tranquilidad en fechas navideñas pero impedirá hablar de los problemas cotidianos", les ha dicho.

Moreno ha insistido en que los presupuestos "no responden a las necesidades de los riojanos y las riojanas". A su juicio, los 'populares' está "alejados del día a día" y se dedican a hacer "anuncios como aviones a londres".

"Dice la portavoz 'popular' que nuestras enmiendas son ideológicas, evidentemente, porque es ideológico eliminar las listas de espera", ha indicado.

Para Moreno, es necesario garantizar la vivienda "para aquellos jóvenes que deciden emanciparse, no para quien puede permitirse el lujo de comprarse una casa".

Frente a esto, ha completado el diputado de IU Carlos Ollero, estos presupuestos presentan "programas aislados" pero no resuelven el problema y no intervienen en el precio de mercado.

Los presupuestos son, para el portavoz de Vox, Ángel Alda, "los peores de los últimos tres años". Ha denunciado la "estafa que representa el PP" y ha abogado por una "reducción radical del gasto improductivo" suprimiendo entidades como el IRVI.

Para Alda, es necesario derogar la Ley de Memoria Democrática y defender las tradiciones con aportaciones a entidades como El Club Taurino o el Grupo Paso Viviente. Por contra, ha visto necesario eliminar las subvenciones a los sindicatos.

En este sentido, más adelante el también diputado de Vox Hector Alacid se ha preguntado "que aporta La Rioja 360 a un ganadero a pérdidas".

Para Alda hay que dedicar "el dinero publico a lo que importa" y, por eso, ha visto, se hace necesario un aumento de los avales a las empresas. "La Rioja no avanza como debiera", ha visto.

"Vox quiere algo distinto, hemos demostrado que estamos dispuestos a dialogar con el PP pero éste se siente mas cómodo gobernando a favor de la izquierda", ha señalado.

El socialista Miguel González de Legarra ha puesto el acento en que "los presupuestos no son números sobre un papel, sino la manera en que una comunidad decide cuidar a su gente".

En este sentido, ha indicado, las 141 enmiendas del PSOE pretendían "hacerlos mas justos, proteger derechos, reforzar la transparencia y evitar que el gobierno pueda actuar sin rendir cuentas".

Ha abogado por un modelo "radicalmente diferente" para la sanidad, apostando por la pública. De este modo, ha dicho, las enmiendas socialistas planteaban 21 millones de euros más para la sanidad pública "frente a unos presupuestos basados en recortes y ficción contable".

Ha visto "irresponsable y desmotivador" que no se prevea un aumento de los salarios y aumento de personal en la sanidad pública. "Así no se puede retener talento", ha dicho.

En cuanto a Educación, la socialista Teresa Villuendas ha señalado cómo los presupuestos contienen "76 millones de euros para conciertos educativos sin exigencia de equidad". "El equilibrio se rompe cuando lo privado crece a costa de lo público", ha lamentado.

También dentro del Grupo Socialista, la diputada María Somalo ha echado en falta inversión un centro terapéutico de menores, ha visto necesario incrementar el número de plazas para menores en protección, dado que "el Chalet de Sabas es insuficiente" y ha lamentado que "La Rioja es la comunidad que menos invierte en justicia gratuita".

La 'popular' Cristina Maiso ha cerrado el debate destacando que La Rioja tendrá "los presupuestos más sociales" con "siete de cada diez euros dedicados a políticas sociales" sumado a un ahorra fiscal. "Somos la segunda comunidad con el tipo más bajo del IRPF", ha dicho.

En cuanto a las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición, ha considerado que "no aportan nada novedoso o de avance al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026".

"De aceptarlas, nos llevarían a un pasado reciente de esta Comunidad Autónoma, al que los riojanos dijeron en las elecciones de mayo del 2023 que no querían volver", ha aseverado.

LEY DE MEDIDAS FISCALES

En la sesión de hoy también se ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que también se han rechazado, con la mayoría absoluta del Partido Popular, las enmiendas de los grupos de la oposición.

Desde el Grupo Podemos-IU se pedía eliminar "la propuesta neoloberal de deflactación automática", así como las "rebajas injustas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones", en palabras de Carlos Ollero, además de poner en marcha un impuesto para las grandes superficies y a las viviendas turísticas.

Desde Vox, Hector Alacid ha apelado a la Constitución para señalar cómo ésua indica que "los españoles son iguales ante la ley" y, por tanto, en su cumplimiento hay que aplicar una "prioridad nacional".

La socialista Sara Orradre ha lamentado que, desde el Partido Popular, no se haya concedido "ni una mísera pedrea" aceptando alguna enmienda.

Además, ha denunciado un "nuevo intento de cercenar la participación ciudadana" por parte del Gobierno riojano con la modificación de la Ley de Igualdad para "vaciar de funciones el consejo".

El 'popular' Carlos Cuevas ha valorado cómo, con esta ley, se acaba con la "sobreprotección del lobo" al eliminar las tasas por su caza y ha destacado cómo se alcanzarán los 220 millones de euros de ahorro fiscal "para todos los riojanos".

Dentro de la Ley de Medidas Fiscales se ha incorporado una enmienda del Partido Popular, que ya anunció el propio presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, que implica una deducción por enfermedad celiaca diagnosticada de 250 euros por cada persona.

También, bonificaciones para la caza y "como medida extraordinaria vigente mientras España no sea reconocida como país libre de peste porcina africana, reducciones de hasta el cincuenta por ciento en sus tarifas" para la caza del jabalí.