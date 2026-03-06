Esta primavera, 39 actividades formarán parte de 'Pasea La Rioja' para descubrir y disfrutar de los espacios naturales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado la nueva temporada de 'Pasea La Rioja', que reanudará su programación de fines de semana y festivos esta primavera "con una oferta de 39 actividades guiadas y gratuitas que invitan a explorar los espacios naturales más emblemáticos de la comunidad autónoma a través de paseos interpretativos, rutas y propuestas temáticas especiales".

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Bosques, el próximo 21 de marzo se iniciará el programa de actividades de educación ambiental del Gobierno de La Rioja, que pondrá a disposición de público de todas las edades un total de 990 plazas para disfrutar hasta el 28 de junio de las propuestas que acogerán el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, el Alto Najerilla, la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, la Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, y otros espacios incluidos en la Red Natura 2000 como Arnedillo o Ezcaray.

Sáenz de Urturi ha destacado las actividades especiales para conmemorar las diferentes efemérides ambientales, como las dos que se han organizado el Día de los Bosques.

Así, el paseo Razones para cortar un árbol, dirigido a un público adulto, mostrará el 21 de marzo la planificación, los aprovechamientos y la gestión del Monte de Utilidad Pública 'Demanda y Agregados' en Ezcaray, de la mano de los técnicos del Servicio de Gestión Forestal. Al día siguiente, se ha programado Restaurante Cebollera, un paseo divulgativo sobre el valor de los suelos del parque, de carácter más familiar.

El Día de la Tierra se celebrará en los Sotos del Ebro con una propuesta de artes plásticas; el Día de las aves Migratorias, con una ruta interpretativa de observación de aves; y el Día de la Diversidad Biológica se mostrarán algunos de los proyectos que se desarrollan desde la Dirección General en una de nuestras Áreas Naturales Singulares, el Carrizal de Cofín.

PROGRAMACIÓN PERMANENTE

El director general de Medio Natural y Paisaje ha recordado que los 11 paseos interpretativos, que se repetirán a lo largo de los próximos meses, tienen una duración aproximada de dos horas y son aptos para todos los públicos.

El Parque de la Sierra de Cebollera acogerá las propuestas: A la sombra de las majadas, Agua, madera y vida que nos protege, La sierra con mirada de mujer y No hay comunes sin comunidad. En el Alto Najerilla, Tejiendo otras lanas, y el paseo que se estrenó la edición anterior, Brieva, a contracorriente, donde se visita al Centro Ictiológico de Brieva para abordar la protección de las cuencas altas de los ríos.

En la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, los asistentes podrán disfrutar del paseo interpretativo, Ebro, una historia de [con]vivencia; y en la Red Natural 2000 la propuesta que lleva por título Ezcaray más allá del invierno. Y en la Reserva de la Biosfera, el equipo de 'Pasea La Rioja' ofrecerá los itinerarios interpretativos Arnedillo, a vista de pájaro, en torno a las peñas de Arnedillo; y Paisaje en 3D: Munilla-Enciso, en una de las etapas de los senderos de largo recorrido (GR) de La Rioja.

A estas propuestas, ha señalado Sáenz de Urturi, se suma otra para un público más familiar, Mini-ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas, un sencillo paseo urbano por los alrededores del Centro de Interpretación de los Sotos, visitando la mayor colonia urbana de cigüeñas de España en la colegiata de San Miguel de Alfaro.

Esta primavera, la Sierra de Cebollera acogerá otras dos actividades: El Bosque habitado, destinado a público familiar que combina imaginación y naturaleza y en el que podrán crear intervenciones de LanArt; y La voz del bosque, un taller de escritura creativa para adultos.

NUEVAS PROPUESTAS

La programación incluye 12 actividades nuevas con temática especial que permiten acercarse al patrimonio natural y cultural de la región. "Muchas de estas propuestas se realizan en colaboración con personas, asociaciones, empresas y entidades de diferentes ámbitos que trabajan en los distintos territorios con el objetivo de visibilizar las iniciativas que se desarrollan en los entornos de nuestros espacios naturales", ha señalado Sáenz de Urturi.

Una de las novedades es el recorrido interpretativo Los Miradores de Valbuena, que guiará el Grupo Scout Monte Yerga por las laderas de Valbuena, y donde se podrá disfrutar de las vistas privilegiadas sobre la Sierra de Yerga e Isasa, el valle del Cidacos y el valle del Ebro. Esta actividad, se enmarca en el Año Internacional del Voluntariado.

Para los interesados en las artes plásticas, Sototerapia, una mirada al alma de la Reserva, invita a un paseo interpretativo que se completa con un taller de acuarela en la Reserva de los Sotos de Alfaro, bajo el marco del Día de la Tierra.

Sedimenta en San Román, de la mano de la Asociación Permacultura Tehuantin y enmarcada en el Año Internacional de la Agricultora, permite conocer el proyecto Sedimenta combinando una charla divulgativa y un paseo por la zona. Los asistentes abordarán el problema de la erosión en laderas, conocer el concepto de cosecha de agua y las actuaciones realizadas en el Cerro San Cristóbal.

Guardianes del tiempo: fósiles en Enciso, combina una visita guiada al Centro Paleontológico de Enciso y un paseo por el yacimiento de Virgen del Campo, que permitirá reconocer huellas y figuras de dinosaurios a tamaño real. Cada ave cuenta, en colaboración con Abies, ofrece un paseo interpretativo y de observación de aves que coincide con el Día Mundial de las Aves Migratorias.

La jornada Armonía con la naturaleza conmemorará el Día de la Diversidad Biológica en el Carrizal de Cofín, con colaboración del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación del Gobierno de La Rioja. Los participantes asistirán a una sesión de anillamiento científico de aves, una demostración de captura y diferenciación de insectos polinizadores, y la observación de la colonia de cría del Aguilucho lagunero occidental.

Paseo por las Huertas del Iregua, guiado por Cruz Roja para redescubrir un ecosistema de ribera, donde el agua, la tierra y el trabajo humano han tejido una identidad propia, mientras se observan las especies naturales del entorno.

SIERRA SONORA

'Pasea La Rioja' volverá a colaborar con el festival Sierra Sonora, al ofrecer La Sierra Resuena en Sierra Sonora, una ruta interpretativa entre Viniegra de Abajo y Ventrosa que revivirá las melodías ancestrales del patrimonio cultural de la sierra junto a Diego López y Judith Larumbe.

La Acebeda y sus nombres: paisaje y memoria en Villavelayo es el título del paseo que guiará Óscar Robres, vecino de la localidad serrana, que explorará la microtoponimia del entorno y distintas especies de flora.

Lectura y naturaleza se darán cita en una interesante actividad llamada Buscamos las mariposas de piedra del Valle del Ciloria, un paseo interpretativo de carácter familiar que combina ambos elementos a través del cuento 'La geniecilla cantera', de la mano de Literaria Kalean.

El próximo 24 de mayo se celebrará el Día Europeo de los Parques Naturales con el paseo interpretativo Agua, madera y vida que nos protege, en la Sierra de Cebollera. Durante este recorrido, los participantes podrán conocer el paisaje y su evolución desde la época de la trashumancia, descubriendo por qué fue declarado Parque Natural, en qué consiste su gestión sostenible, y cuáles son los usos tradicionales que aún permanecen.

INSCRIPCIONES

El director general de Medio Natural ha explicado que ya está abierta la inscripción en la actividades del programa 'Pasea La Rioja', que puede consultarse en la página web https://pasea.larioja.org/. También se pueden resolver dudas a través del teléfono 608 339 319. Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, puesto que las plazas son limitadas.