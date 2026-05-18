'Primavera Down' Vuelve Este Sábado Al San Adrián En Su Cuarta Edición Para "Visibilizar" Y "Celebrar" La Diversidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque San Adrián acogerá este próximo sábado, 23 de mayo, por cuarto año el Festival de Música Diversas 'Primavera Down', una fiesta que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, con dos objetivos claros: "visibilizar" al colectivo y "celebrar" al mismo tiempo la diversidad "que es la clave de todo".

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, junto al presidente de Down La Rioja, Bibiano Beni, y Álvaro Elguea y Noelia Alonso, miembros de la asociación -y trabajadores del Consistorio logroñés-, ha presentado este lunes la iniciativa.

Como ha destacado Sainz, "se trata de un encuentro que busca dar visibilidad al colectivo de Síndrome de Down, sensibilizar sobre sus necesidades y, sobre todo, ofrecer un espacio de participación y de puesta en valor sus capacidades".

"Día a día, las personas con síndrome de Down nos enseñan que tienen mucho que aportar y que la diversidad es una fuente de riqueza incalculable para nuestra sociedad", ha añadido la edil, para, acto seguido, invitar a todos "a disfrutar de una jornada inclusiva, pasándolo bien en familia".

La concejala, por último, ha querido subrayar que "otro de los grandes objetivos de esta jornada es el de generar un cambio de actitud y sensibilizar a la sociedad de la importancia de la diversidad, mientras se disfruta de una tarde en familia".

Por su parte, Bibiano Beni ha recalcado que "en La Rioja en general estamos más que satisfechos con la aceptación de nuestra particularidad en el mundo de la discapacidad".

Ha apuntado que "en esta ocasión, que ya es la cuarta, queremos insistir en ofrecer a la ciudad una forma de convivir con nuestro colectivo de personas con Síndrome de Down desde la fiesta y desde el disfrute, para subrayar, como tantas veces lo decimos, que la clave está en la diversidad".

"En un mundo en el que todos somos iguales o semejantes sería quizá más fácil, pero desde luego menos enriquecedor y menos atractivo que vivir en una sociedad en la que cualquier diferencia nos enriquece más", ha argumentado.

Y así, ha llamado a "disfrutar de ese día, no tanto con demandas que siempre las tenemos las asociaciones como la nuestra, de patrocinio o económica, sino por, al menos una vez al año, ser motivo de disfrute, de visibilidad y de mostrarnos con la naturalidad con la que debemos, es lo que pensamos, mostrarnos ante cualquier diferencia de las personas".

EL FESTIVAL.

El encuentro arrancará el sábado 23 de mayo a las 18 horas con animación musical, food trucks, hinchables, venta de productos solidarios y diversos sorteos. El acceso a la zona es libre y gratuito.

A partir de las 19 horas comenzará un espectáculo en el que grupos compuestos por artistas con diversas capacidades mostrarán sus actuaciones.

Entre ellos, destacan Artistas de la Pista, músicos con síndrome de Down que actuarán junto con Bandalause, todos ellos alumnos de la escuela Píccolo y Saxo.

A las 19,45 es el turno en el escenario de Susi, una solista amante de la canción española, a la que le seguirá Platinium, un grupo de dedicado a los éxitos de la década de los 70 y 80 y que actuará a las 20,30 horas.

Desde la escuela Assai Piu Música llegan a las 21,15 horas Dam Baterista y Lord Gaga, dos bateristas con síndrome de Down. El festival lo cerrará el grupo logroñés China Latina a las 21,45 horas con una actuación que fusiona diversos estilos.