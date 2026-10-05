El primer Día del Traje Regional de La Rioja se desarrollará el 18 de octubre

Presentación del primer Día del Traje Regional de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el Día del Patrimonio Inmaterial, La Rioja llevará a cabo, el 18 de octubre, primer Día del Traje Regional, con el que reivindicar la "riqueza" de los mismo, así como el "orgullo" de mantenerlos y que "es necesario cultivar y proyectar".

Una iniciativa que han presentado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a el gerente del IER, Óscar Robres; y representantes de los grupos del folclore riojano.

Pérez Pastor ha puesto en valor la "riqueza de los trajes regionales" que ha llevado a cuantificar entre 200 y 250, si bien hay entre 100 y 110 municipios con grupo de danzas, al tiempo que ha señalado que "son atuendo que no son cosa del pasado, sino que son algo que perfectamente se puede proyectar con orgullo hacia el presente y hacia el futuro".

Para ello, en la jornada del 18 de octubre, se realizará a las 10,00 horas talleres infantiles, para a las 11,30 horas juntarse en el IER todos los grupos folclóricos y los riojanos que vayan ataviados con los trajes, para realizar a las 12,00 horas una foto de recuerdo. A partir de allí, desfilarán acompañados de la Escuela de Dulzaína, de Jotas y Rondallas, así como los gigantes 'Serafín' y 'Nieves, hasta la plaza del Mercado, donde se interpretará el 'Himno de Logroño' y el de La Rioja Alta, y después habrá un concierto de Rondallas.

El consejero de Cultura ha señalado que será una celebración "para el recuerdo" en un día "muy bonito porque no hay nada más bonito que encontrar algo que nos une y disfrutar de la calle y del espacio público, recordando todas estas cosas que caracterizaban los días distintos para nuestros abuelos, los días que no eran del trabajo, los días en que había que ponerse un poquito mejor".

Robres, por su parte, ha dicho que se trata de "celebrar el orgullo de esta imagen tan icónica de nuestra cultura popular como es el traje regional o los trajes regionales, con esa gran variedad". Van a participar los cinco grupos de danzas de Logroño, en una celebración que se festeja este año en la capital, pero irá rotando por Rioja Alta y Baja.

Precisamente, de esas zonas y de la Sierra partirán autobuses para poder acudir a la celebración. "Una vez que lleguen los participantes, sobre las 11,30, iremos documentando fotográficamente los trajes, ya que

queremos reactivar un proyecto que teníamos que era el inventario de danzas y el inventario de folclore de La Rioja". Para participar, por cuestiones de organización, hay que inscribirse en la página web del IER,www.ier.org.

Por parte de los grupos de danzas, han tomado la palabra José Manuel Martínez, que lleva bailando desde hace 51 años en el Grupo Aires de La Rioja, que ha puesto en valor el "orgullo" de vestirse de traje regional, al igual que la indumentarista, Ana María Medina, y la joven de 26 años, Judith Calvo, que lleva en el mismo grupo de danzas 21 años, que ha indicado que "hay que acercar el folclore a la gente joven".