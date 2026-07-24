Problemas en el montaje obligan a cortar esta noche de nuevo la AP-68, sentido Zaragoza, en el entorno de Logroño

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LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Operaciones y Seguridad Vial de la AP-68 informa de que debido a unos problemas durante el montaje de la pasada noche, será necesario volver a cortar la calzada esta noche desde las 22,00 y hasta las 06,00 horas en un tramo de la AP-68, sentido Zaragoza.

La afección será entre los peajes de Navarrete/Fuenmayor y Logroño, sentido Zaragoza. Todo el tráfico se desviará por el peaje de Navarrete.

Se realizará un corte de carril rápido inicialmente y cuando esté presente la patrulla PGC se señalizará y cerrará al tráfico, desviando todo el tráfico por el peaje de Navarrete hacia la A-12 / LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Zaragoza, en el peaje de Logroño.