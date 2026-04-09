La producción industrial baja un 11,2% en febrero en La Rioja, 9,9 puntos más que la media nacional

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LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 11,2 por ciento interanual el pasado mes de febrero en La Rioja, 9,9 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 1,3 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en tres comunidades autónomas y se reduce en otras 14. Castilla y León (+12,9 por ciento), Cantabria (+3,7 por ciento) y Aragón (+1,7 por ciento) fueron las que experimentaron mayores incrementos., mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2 por ciento, 10,7 por ciento y un 9,1 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha bajado un 8,2 por ciento, frente a una descenso del -2,2 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 6,6 por ciento con un descenso del 7,4 por cientoen el caso de los duraderos y un 6,5 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 21 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 6,3 por ciento más y los de la energía, un 49,1 por ciento menos.