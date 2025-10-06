La producción industrial baja un 7,5% en agosto en La Rioja, frente a una subida del 0,4% a nivel nacional

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 7,5 por ciento interanual el pasado mes de agosto en La Rioja, 7,9 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en ocho comunidades autónomas y cae en otras 9. Andalucía (+8,4 por ciento), Castilla y León (+3,5 por ciento) y Cantabria (+2,6 por ciento) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9 por ciento, 7,5 por ciento y un 6,2 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha crecido un 0,9 por ciento, frente a un incremento del 0,6 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 12,5 por ciento con un incremento del 22,3 por ciento en el caso de los duraderos y un 15,1 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 23,9 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 14,2 por ciento más y los de la energía, un 18,2 por ciento menos.