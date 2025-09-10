La producción industrial sube un 0,1% en julio en La Rioja, 2,2 puntos menos que la media nacional - EPDATA

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 0,1% interanual el pasado mes de julio en La Rioja, 2,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en La Rioja y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en doce comunidades autónomas y cae en otras 5. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha subido un 1,8%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,7% con un incremento del 14,8% en el caso de los duraderos y un 0,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 4,4%, los bienes intermedios anotaron un 3% más y los de la energía, un 10,4% menos.