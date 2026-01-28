El programa EmprendeRioja reconoce el proyecto empresarial de Mako Sports en Autol - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, y el técnico del Departamento de Creación de Empresas de la FER, Marcelo Ramírez, ha entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto empresarial Mako Sports, emprendido por Rubén Cristóbal Marín en la localidad riojabajeña.

Pérez Echeguren ha destacado "el planteamiento de este proyecto, que satisface y cubre una demanda muy específica y saludable, como es el cuidado personal y la actividad física, que no estaba siendo atendida en la localidad". Mako Sports es el primer centro de entrenamiento deportivo de Autol y ofrece una amplia variedad de actividades físicas, como ciclo indoor, crosstraining, pilates, TRX, funcional, ciclo virtual o fuerza.

El gerente de la ADER ha recordado que el Gobierno de La Rioja impulsó el Plan EmprendeRioja en febrero de 2024, "con la meta de convertir a La Rioja en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, en cualquiera de sus municipios y adaptándose a sus necesidades concretas". Así, ha incidido, iniciativas como el Emprendedor del Mes "ponen en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor, que son los verdaderos creadores de riqueza y empleo en La Rioja".

En el marco de EmprendeRioja, la ADER asesora individual y específicamente a las personas que quieran emprender en La Rioja o que hayan comenzado ya su actividad, y también impulsa jornadas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas disponibles para los emprendedores.