Un programa de liderazgo permitirá a 50 mujeres fortalecer sus competencias y talento en el ámbito industrial y rural

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la directora del Instituto de Igualdad, Marta Gómez. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Según los últimos informes nacionales sobre liderazgo empresarial, las mujeres ocupan en torno al 40% de los puestos directivos de España. Con el fin de mejorar ese porcentaje y fortalecer su talento en el ámbito rural e industrial, el Gobierno riojano ha presentado un programa de liderazgo femenino que permitirá a 50 mujeres enriquecer sus competencias, visibilidad profesional y participación.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado junto a la directora del Instituto de Igualdad, Marta Gómez, esta nueva actuación que promoverá la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y reforzará la presencia femenina en puestos de responsabilidad dentro de sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la comunidad.

La iniciativa está dirigida a 50 mujeres riojanas y, entre sus objetivos, se encuentra favorecer su participación en espacios de toma de decisiones, especialmente en sectores donde históricamente han estado infrarrepresentadas, como por ejemplo la industria, el ámbito agroalimentario, el medio rural, la logística o los sectores emergentes vinculados a la sostenibilidad y a la innovación.

Como ha destacado María Martín, la propuesta combina formación especializada, mentoría, networking estratégico y visibilidad institucional y está adaptado a una metodología desarrollada por Womenalia, una red social y una comunidad profesional diseñada para conectar a mujeres emprendedoras, directivas y profesionales.

Esta metodología está adaptada al contexto económico, empresarial y territorial de La Rioja.

El programa ha sido diseñado para responder a las necesidades específicas de las mujeres que desarrollan su actividad profesional en sectores clave para la comunidad autónoma riojana.

Especialmente -añade Martín- en entornos rurales industriales y empresariales donde la presencia femenina en esos puestos de liderazgo sigue siendo bastante limitada.

ELIMINAR BARRERAS CON HERRAMIENTAS

Como ha reflexionado, la igualdad de oportunidades requiere eliminar barreras "pero también requiere generar herramientas que permitan a las mujeres desarrollar plenamente su potencial profesional y acceder a los espacios donde se toman esas decisiones".

Con este programa se ayudará también a construir "una región más competitiva, innovadora y cohesionada, aprovechando el talento de mujeres que desempeñan un papel fundamental en nuestra comunidad".

Todo, porque como ha defendido la consejera, "las organizaciones con mayor diversidad en sus órganos de dirección obtienen mejores resultados tanto en innovación como en sostenibilidad como en competitividad".

Por su parte, Marta Gómez ha explicado que este programa trabaja "la formación, la mentoría y la creación de redes profesionales".

El programa de liderazgo femenino se desarrollará durante el mes de octubre y va a combinar formación especializada, mentoría grupal, acompañamiento profesional y espacios de networking para facilitar el desarrollo personal y profesional de las participantes.

Se realizará de forma combinada, online y física, culminando con una jornada en el Espacio Lagares de Logroño.

BLOQUES

La formación tiene varios bloques. El primero comienza con un taller sobre liderazgo e inteligencia emocional, centrado en el autoconocimiento, la gestión emocional y la toma de decisiones en entornos profesionales exigentes y sectores tradicionalmente masculinizados. Posteriormente, las participantes contarán con una sesión de mentoría grupal.

La segunda fase abordará la comunicación y la visibilidad profesional. Se trabajarán aspectos como el posicionamiento profesional, la marca personal y la construcción de un relato sólido que permita a las mujeres ganar presencia en sus organizaciones.

Esta formación, al igual que en la primera fase, también tendrá una mentoría grupal.

El tercer bloque continuará dedicado a la negociación y toma de decisiones, en el que se proporcionarán herramientas para reforzar la asertividad, la gestión de conflictos y la defensa de propuestas en estructuras organizativas complejas. También tendrá una mentoría específica.

En una cuarta fase, y ya como preparación previa a la jornada final presencial, se celebrará una sesión específica de mentoría destinada a mejorar la capacidad de comunicación en público y la presentación de proyectos e iniciativas profesionales.

El final de la formación unirá a todas las participantes en el Espacio Lagares para participar en un espacio de mentor networking y visibilización del liderazgo femenino.

Como informan desde el Gobierno riojano, el proceso de selección de estas 50 mujeres acaba de comenzar, realizando un estudio a través de las empresas riojanas. El Gobierno, en colaboración con Womenalia, hará esa selección en función de las necesidades empresariales, industriales y también rurales que se vayan detectando.