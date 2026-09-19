El programa municipal 'Bailando en plata' ofrece cuatro espectáculos en San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 'Bailando en plata' ofrecerá cuatro espectáculos en las Fiestas de San Mateo 2026. Se trata de propuestas orientadas especialmente a las personas mayores, pero que sin duda permitirán el disfrute de personas de todas las edades para celebrar las fiestas con la mejor música y baile.

La programación la abrirá el domingo 20 de septiembre el concierto del dúo Ari & Herrera, a las 20,30 horas, en el Parque Gallarza. El día 21, a la misma hora y en el mismo espacio, será el turno de Mariachi Imperial. Las actuaciones proseguirán en este lugar el martes 22, con el concierto de Son&Do. Y el día 23, Los Átomos llevarán su música al Paseo del Espolón a partir de las 21 horas.

'Bailando en plata' es una de las iniciativas con mejor acogida por parte de las personas mayores de la ciudad. Se trata de un programa promovido por el área de Servicios Sociales que busca favorecer la socialización y el ocio de las personas mayores de la ciudad, así como contribuir a la prevención de la soledad no deseada.

A lo largo del verano, 'Bailando en plata' ha contado con más de una decena de actuaciones, todos los viernes.