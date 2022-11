Programa triple con teatro, concierto con humor y clown, este fin de semana en el 43 Festival de Teatro de Logroño

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 43 edición del Festival de Teatro de Logroño presenta este fin de semana un programa triple que incluye el viernes la obra de teatro 'El cuidador' del escritor Harold Pinter; el concierto 'Desconcerto' el sábado, a cargo de Orthemis, la nueva orquesta de cámara del Ampurdán; y el domingo, el espectáculo de clown 'THE ONE & the one'.

'El cuidador', que se representará el viernes 28 a las 19,30 horas, es un clásico contemporáneo, considerada una de las mejores y más conocidas obras del Nobel de Literatura Harold Pinter, al que el Festival de teatro de Logroño ha dedicado u pequeño ciclo este año.

El título hace referencia de una manera ambigua tanto a la posibilidad de cuidar a otra persona como a la de cuidar un piso. Los tres personajes de la obra intentarán cuidarse y cuidar la propiedad de una manera que vista desde fuera parece un desastre propio de una comedia clásica en blanco y negro, dentro de una película de intriga y suspense.

Una de las preguntas que plantea la obra es el papel de la confianza en el otro: ¿En quién se puede confiar? ¿Se puede vivir sin confiar en el otro, en la vida? Plantea también la paradoja de la dificultad de la comunicación. Hasta qué punto intentar conectar con el otro implica esfuerzo, no siempre recompensado.

Un triángulo de personajes humanos, azotados por la crisis, sobrevivientes, desacoplados: dos hombres jóvenes y un viejo en un portentoso duelo dialéctico, dramático y cómico a la vez, que necesita de tres grandes actores, como Joaquín Climent, Álex Barahona y Juan Díaz.

En esta adaptación de la compañía Producciones Teatrales Contemporáneas, dirigida por Antonio Simón, recrea los hechos en cualquier ciudad de hoy de nuestro país y cuenta, según su director, "con una puesta en escena llena de juego y trabajo actoral, llena de humor, sorpresas y muchos objetos. Un teatro, en definitiva, para disfrutar".

'DESCONCERTO', EL MEJOR CONCIERTO DE HUMOR.

El sábado 29 de octubre, a las 19,30 horas, el Teatro Bretón acogerá 'Desconcerto', el 'Mejor concierto de humor, según los Premios Fetén 2022. La nueva orquesta de cámara del Ampurdán, Orthemis, ofrecerá un concierto rompedor, sin sillas, en el que los intérpretes se mueven por el escenario. Con esta propuesta que fusiona el teatro gestual con la música buscan acercar al gran público la música clásica a través de una experiencia única.

Al abrir el telón cunde el pánico en el escenario. ¡Es la hora! Un frenesí de ritmos se desata en la sala. Melodías y danzas que provienen de los nueve rincones del mundo.

Un abanico ecléctico y dinámico para presentar uno a uno a los artistas que conforman el variopinto grupo: un veterano armenio, una cubana que desprende Mar Caribe, una cantante de ópera ucraniana, un artista marcial coreano, un ceñudo ruso-uzbeko, paella valenciana, un cocido madrileño, pulpo a la gallega y pan tumaca catalán.

Así se desata la fiesta. Aparece el director y da inicio el concierto y con él arranca un tira y afloja entre los incontrolables músicos y su líder, que desembocará en agotadoras persecuciones, historias de amor que dividirán a la orquesta, música con botellas y máquinas de escribir, pop, hip hop y hasta un mando a distancia que robotiza a los intérpretes, todo ello acompañado de la más popular música de Vivaldi, Mozart, Beethoven, Bizet, Massenet, Rossini, Strauss, Grieg o Michael Jackson, entre otros grandes.

Esta propuesta artística ha sido nominada al premio Moliere y a los Premios Max, ha obtenido el premio Butaca, Premio Especial de la Crítica de Barcelona, tres premios Zirkólica de Circo, premio Zapping, Mejor Dirección Fetén, Mejor Espectáculo de la Féria de Tárrega, Premio Feria de Leioa y Premio Unnim.

'THE ONE & THE ONE', ESPECTÁCULO DE CLOWN.

El domingo 30 de octubre, a las 19,30 horas, tendrá lugar sobre el escenario del Teatro Bretón el espectáculo francoaustriaco 'THE ONE & the one', interpretado por un dúo cómico compuesto por las payasas, Anna de Lirium y Colette Gomette, dos maestras del arte del clown visual.

Una grande y una pequeña. Una robusta y una delgada. Una tiene el poder del tamaño, la otra el poder de la velocidad. Dos seres cándidos que emocionan y alcanzan lo universal.

Están unidas como el yin y el yang, ambas se necesitan mutuamente, siempre en busca de la distancia correcta. Son un espejo de nuestras humanidades, nos entregan las vicisitudes de las relaciones humanas. El exceso de amabilidad, los deseos ocultos y el egocentrismo malogran su amistad.

En 'THE ONE & the one' se hace realidad un espectáculo de clown donde el talento de estas dos artistas, la técnica, la dramaturgia y la puesta en escena viven en perfecto equilibrio. La poderosa e hilarante interpretación de estas dos payasas trasciende la clásica pareja de cine mudo. En su propuesta artística abordan temas como la tolerancia, la amistad, la diversidad, la solidaridad y la sexualidad.

La francesa Hélène Gustin (Colette Gomette) y la austriaca Tanja Simma (Anna de Lirium) se conocieron por primera vez en Brasil en 2014 durante una gira por Sudamérica. Tras más de 25 años de giras en solitario, actuando en festivales internacionales de teatro, en la calle o en los pasillos de los hospitales, perfeccionaron sus personajes y sus habilidades y se convirtieron en un divertidísimo dúo cómico.

Este espectáculo lo han representado en más de diez países (Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua, Salvador, Honduras, Finlandia, España, Portugal, Austria, Francia...)