Promostock reúne a 26 comercios en el paseo del Mercadal de Calahorra este fin de semana - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Luis Pérez, junto a la concejala de Comercio, Raquel Moral, y la presidenta de la asociación de comerciantes 'Calahorra, ciudad comercial', Rebeca Losantos, han visitado Promostock.

El paseo del Mercadal acoge esta Feria de oportunidades, que reúne a 26 comercios de la ciudad durante este fin de semana.

Mónica Arceiz ha destacado que "es una fecha esperada por todos, especialmente por los establecimientos comerciales que van a aprovechar estos días al máximo. Han reunido personal y productos en este maravilloso escaparate. Deseo que venga mucha gente, porque la apuesta es muy fuerte por parte tanto de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, como del Ayuntamiento y de los propios comerciantes".

En esta edición participan los comercios El Desván Vacío, Look Moda, Adriels, Adriels Baby, Cronos, Cronos Wanna, Aden, Modo Moda, Flow, Valeritas, Foot On Mars, Atleet, Miniprecio Murciano, Calzados Reno, Erika Fashion, Cunas Caydi, Nido de Abeja, Francessa se va de Compras, Consentidos, Junco, Topos y Rayas, Casa Granel, Andrea's, Outlet Nicol's Bilt, Doble M, Estética Zara y Salón de Belleza Impacto.

Desde hoy hasta el domingo 22 de marzo de 2026 ofrecerán productos de calidad de estocaje a precios reducidos.

Durante estos 3 días podrán adquirirse productos de moda, deporte, calzado, bebé, alimentación, estética, entre otros.

"El Ayuntamiento de Calahorra es un ejemplo porque a lo largo del año, junto con la asociación de comerciantes son un binomio que planifican actuaciones, animando a todos los calagurritanos y no solo calagurritanos, también a todos los ciudadanos de la comarca, incluso de comunidades autónomas limítrofes a que acudan a Calahorra porque Calahorra tiene mucho que ofrecer en el comercio y en el ocio" ha valorado el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

Por su parte, la presidenta de la asociación 'Calahorra, ciudad comercial ha remarcado' ha subrayado que "esta apuesta por el comercio de Calahorra es vital para que las campañas puedan finalizar bien y así conocernos fuera de las tiendas".

Promostock podrá visitarse el viernes 20 de marzo, el sábado 21 de marzo y el domingo 22 de marzo de 10,00 a 14,00 horas. También, el viernes y el sábado de 17,00 a 21,00 horas y el domingo por la tarde abrirá de 17,00 a 20,00 horas.

Esta feria comercial es una de las actividades incluidas en el Plan de dinamización del comercio local, que pone en marcha el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.