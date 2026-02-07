El próximo 14 de marzo regresan a Santa Teresita los pasos de las cofradías que tiene sede en la parroquia - SEMANA SANTA LOGROÑO (REDES SOCIALES)

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 14 de marzo, en horario vespertino, regresarán en solemne traslado procesional los pasos de las cofradías que actualmente tienen su sede en la iglesia de Santa Teresita.

Así se ha comunicado desde la propia parroquia, la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño y las cofradías de la Flagelación de Jesús y de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Con tal motivo, se ha editado un cartel conmemorativo.

Como es sabido, la imagen titular del Señor de la Flagelación se encuentra en la iglesia de Santa María de Palacio, a donde se trasladó el pasado 1 de noviembre, debido a las obras de restauración del interior de la iglesia de Santa Teresita.

Está previsto que su retorno se realice en su paso, cargado a molía, y acompañado por las dos bandas de dicha corporación una vez concluido el XV Certamen Nacional de Bandas procesionales.

Por otra parte, desde el pasado 28 de octubre la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén tiene su sede canónica en dicho templo parroquial. Hasta allí llevará, por vez primera, el paso cuyo centro de devoción es la imagen del divino Cautivo. En el cortejo participará la banda de la cofradía y otra invitada.

Por lo que respecta al paso de la Oración en el Huerto, está ya en la iglesia de Santa Teresita, donde podrá contemplarse durante la próxima Semana Santa. Más adelante se precisarán los recorridos y horarios.