El próximo curso escolar 2026-2027 comenzará en La Rioja el 9 de septiembre y finalizará el 22 de junio

Archivo - Vuelta al cole - JUNTA - Archivo

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este jueves la resolución de la Consejería de Educación y Empleo por la que se establece el calendario escolar para el curso académico 2026-2027 para los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, a excepción de los centros de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

Así, se fija con carácter general el inicio de las actividades lectivas el miércoles 9 de septiembre de 2026 y su finalización el martes 22 de junio de 2027 (excepto la ESDIR, que acaba el 25 de junio), ambos incluidos.

Por otra parte, la Enseñanza de Adultos arrancará el curso el próximo 14 de septiembre; los Conservatorios de Música (salvo el Conservatorio 'Eliseo Pinedo' de Logroño) y las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzarán las enseñanzas presenciales el 28 de septiembre y los centros públicos que imparten enseñanzas deportivas en régimen especial, el 1 de octubre.

Como novedad, el Conservatorio Profesional de Música 'Eliseo Pinedo' de Logroño, pone en marcha el próximo curso el Programa Experimental de Armonización de Horarios, por lo que el inicio de las actividades lectivas coincidirá con el inicio de ESO y Bachillerato, es decir, el 9 de septiembre de 2026, y la finalización de las actividades lectivas será el 31 de mayo de 2027.

Durante el próximo curso, las vacaciones escolares de Navidad serán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos; mientras que las de Semana Santa, al adelantarse el próximo año al mes marzo y siguiendo las recomendaciones del Consejo Escolar de La Rioja, recupera la semana posterior y tendrán lugar entre los días 25 de marzo y 4 de abril de 2027, ambos incluidos.

Junto a estos días, tampoco serán lectivos los siguientes:

- 12 de octubre de 2026: Fiesta Nacional de España.

- 7 de diciembre de 2026: lunes posterior al Día de la Constitución Española.

- 8 de diciembre de 2026: Inmaculada Concepción.

- 26 de febrero de 2027: Día de la Comunidad Educativa.

- 1 de mayo de 2027: Día del Trabajo.

- 9 de junio de 2027: Día de La Rioja.

Además, los municipios podrán proponer hasta un máximo de siete días para fiestas de carácter local: dos días corresponden a los establecidos como festivos en el calendario laboral en cada municipio y los otros cinco serán los que determinen los Consejos Escolares Municipales o, en su defecto, los Ayuntamientos a propuesta de los Consejos Escolares de los centros educativos del municipio.

El Calendario Escolar publicado hoy es el resultado consensuado del análisis de las distintas propuestas recogidas de los diferentes agentes de la Comunidad Educativa. En concreto, se ha consultado a ayuntamientos, asociaciones de madres y padres, organizaciones sindicales, Consejo Escolar de La Rioja y centros educativos.