El proyecto cultural 'De Barro hasta las cejas' incluirán dos 'masterclass' de cerámica y cine

Programa De Barro hasta las Cejas - ALMA DE CÁNTARO

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto cultural 'De barro hasta las cejas', que se celebrará en Navarrete del 12 al 15 de marzo, incluirá dos 'masterclass' además del 'Obrador de cine', con cortos relacionados con la cerámica.

El artista y alfarero contemporáneo responsable de la alfarería 'Alma de Cántaro', en Navarrete, Toño Naharro, y la artista y alfarera Tamara Mendoza han presentado un programa que reivindica la alfarería como un arte más "para crear y para expresarte", en palabras de Naharro.

'De barro hasta las cejas' se abre el jueves 12 de marzo con la exposición 'Nexo: lazos que convergen en la cerámica. Japón, EE.UU, Inglaterra y España', que durará dos meses.

Naharro ha señalado cómo, hasta ahora, "ha parecido" que la cerámica era "el pariente pobre de todas las artes", porque parecía que la pintura, o la escultura, estaban "por encima".

Sin embargo, "se puede pintar y también se puede hacer escultura con cerámica" y, por eso, el título de la exposición, 'Lazos que convergen', "porque al final nos estamos expresando".

Y es este proyecto cultural también supone la apertura "de este nuevo espacio polivalente", como es 'Alma de Cántaro', que "conversa con la alfarería contemporánea, el arte, el diseño, la tradición y el crear".

El programa incluye conversaciones con "profesionales y ceramistas de alfareros de tradición y de experiencia vital", ha resaltado Mendaza; y proyecciones de cortos, incluyendo el primero en el que se puede ver la alfarería, en blanco y negro y cine mudo.

SÁBADO DE MASTERCLASS

El sábado se va a dedicar a masterclass, empezando por 'Transfer en Sigillatas', de Abelino Carrasco y Javier Ramos. "A mí me apetecía mucho esta unión, esta convergencia entre artistas a los que, haciendo dos disciplinas totalmente diferentes, también podemos sacarle esa riqueza a la cerámica. O sea, el ir más allá", ha explicado Naharro.

Por la tarde, la masterclass 'Células trazadas', con Rafaela Pareja, "uno de los personajes internacionales que trabaja la cerámica a nivel mundial y una de las artistas que está ahí arriba"; y Xavier Monsalvatje, que "acaba de venir de China, donde ha estado tres meses trabajando en un proyecto con jarrones gigantes de porcelana".

En el cierre de las jornadas habrá una proyección de piezas documentales en memoria de Enric Mestre y Antonio Vivas, "figuras referentes en el mundo cerámico y que nos han dejado recientemente", además de un "artista sorpresa".