Proyecto Explora atiende durante este curso a más de 3.600 alumnos de Educación Primaria con talentos especiales

El director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, participa en el acto de clausura del Proyecto Explora 2026 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha participado en el acto de clausura del Proyecto Explora, una iniciativa educativa de atención a la diversidad destinada a atender al alumnado que presenta talentos especiales, altas capacidades, alto rendimiento y curiosidad, así como motivación hacia el estudio y el aprendizaje. Durante este curso, han participado en este proyecto 3.681 estudiantes de Educación Primaria de 25 centros de La Rioja.

Durante la celebración de este acto de fin de curso, una representación del alumnado participante en este proyecto ha mostrado sus habilidades a través de propuestas y actuaciones llenas de creatividad, ingenio y entusiasmo. El Proyecto Explora está encaminado hacia la educación de calidad y proporciona un entorno adaptado a las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta las diferencias individuales. Así, desde el curso 2014-2015 se desarrolla en los centros de La Rioja esta iniciativa como una medida más de atención a la diversidad que enriquece el currículo oficial a través de actividades que fomentan una actitud de excelencia educativa y que ayuda a los estudiantes a descubrir nuevos campos de conocimientos, crear motivación interna hacia los aprendizajes escolares y potenciar la cultura de la colaboración y la ayuda mutua, entre otros beneficios.

TRES MODALIDADES PARA POTENCIAR LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

El Proyecto Explora, dirigido a alumnado de Educación Primaria, se establece a través de tres modalidades: Aula, Centro e Individual. La primera, tiene como finalidad potenciar la motivación, reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo y activar el aprendizaje.

La metodología del Proyecto Explora se basa en la ludificación en el aula, donde se aplican técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas. Para ello, se utiliza el juego 'Pasaporte Explora', que consiste en un viaje a distintos países, a través del cual se trabajan emociones e inteligencia social; naturaleza y ecología; razonamiento y matemáticas; informática y web 2.0; experimentos y ciencia; redacción y creatividad; y ajedrez y estrategias.

En la modalidad Centro, es el propio colegio quien oferta y difunde a su alumnado las actividades elaboradas y suministradas por el equipo motor. Por último, la modalidad Individual ofrece a todo el alumnado que lo precise una respuesta individual a sus necesidades a través de dos herramientas: los cuadernos de ampliación curricular y los talleres online, donde los estudiantes y sus familias establecen una relación directa con los profesores del equipo motor del proyecto.