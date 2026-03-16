El Proyecto Explora modalidad Aula se impartirá el próximo curso en 25 centros de Primaria

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 centros educativos sostenidos con fondos públicos de La Rioja participarán el próximo curso escolar 2026-2027 en el desarrollo del Proyecto Explora, modalidad Aula, con la finalidad de que el alumnado de Primaria pueda desarrollar al máximo sus capacidades.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica la resolución de la concesión del Proyecto Explora, modalidad Aula, a los centros educativos de Logroño Duquesa de la Victoria, Siete Infantes de Lara, Sagrado Corazón, Salesianos Domingo Savio, El Arco, Bretón de los Herreros, Salesianos Los Boscos, Milenario de la Lengua, Compañía de María, Vuelo Madrid Manila.

También Escuelas Pías, Nuestra Señora del Buen Consejo, Rey Pastor, Gonzalo de Berceo, Ana María Matute, Escolapias Sotillo, Paula Montal, Divino Maestro, San José, Caballero de La Rosa y Gonzalo de Berceo.

En el resto de La Rioja, el proyecto se desarrollará en los centros Sagrado Corazón de Jesús, de Arnedo; Sancho III El Mayor, de Nájera; Amor Misericordioso, de Alfaro; y la Milagrosa, de Calahorra.

La Consejería de Educación y Empleo regula el Proyecto Explora como medida de atención a la diversidad destinada a atender a todo el alumnado de Educación Primaria, especialmente a aquel que presenta talentos especiales, altas capacidades, alto rendimiento y curiosidad, así como motivación hacia el estudio y el aprendizaje.

En concreto, la modalidad Aula tiene como finalidad potenciar la motivación, reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo y activar el aprendizaje.

La metodología del proyecto Explora se basa en la ludificación en el aula, donde se aplican técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas.

Para ello, se utilizará el juego 'Pasaporte Explora', que consiste en un viaje a distintos países, a través del cual se trabajan emociones e inteligencia social; naturaleza y ecología; razonamiento y matemáticas; informática y web 2.0; experimentos y ciencia; redacción y creatividad; y ajedrez y estrategias.

Junto a la modalidad Aula, el Proyecto Explora contempla otras dos más: Centro e Individual. En la primera, es el propio centro educativo quien oferta y difunde a su alumnado las actividades elaboradas y suministradas por el equipo motor.

La modalidad Individual ofrece a todo el alumnado que lo precise una respuesta individual a sus necesidades a través de dos herramientas: los cuadernos de ampliación curricular y los talleres online, donde los alumnos y sus familias establecen una relación directa con los profesores del equipo motor del proyecto.