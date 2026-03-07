El proyecto Hiperorujos impulsa el desarrollo de la 'huella digital' del orujo para promover la economía circular

Proyecto Hiperorujos - PROYECTO HIPERORUJOS

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Hiperorujos avanza en su desarrollo con la consolidación del sistema tecnológico capaz de determinar con precisión la composición química del orujo y clasificarlo automáticamente según su potencial de aprovechamiento.

Tras la fase de toma de muestras y entrenamiento de modelos predictivos, el consorcio ha logrado afinar los algoritmos que permiten interpretar la firma espectral de cada lote y traducirla en decisiones operativas concretas.

La tecnología desarrollada se basa en la captura del espectro completo de cada muestra mediante cámaras hiperespectrales. A diferencia de los métodos convencionales, este sistema permite detectar compuestos que no son visibles a simple vista, como polifenoles, antocianos, azúcares y ácidos orgánicos.

Cada orujo genera una 'huella digital' espectral que es procesada por modelos de inteligencia artificial entrenados específicamente para identificar patrones de composición. De esta manera, se promueve la economía circular.

A partir de esta información, el sistema clasifica automáticamente los orujos en función de su idoneidad para distintos destinos industriales.

De este modo, aquellos con mayor concentración de compuestos antioxidantes pueden orientarse hacia aplicaciones en cosmética o alimentación funcional, mientras que otros perfiles pueden destinarse a bioenergía, fertilizantes o procesos de valorización específicos.

La clasificación deja de basarse en criterios generales para apoyarse en datos científicos objetivos y medibles. Este avance supone un paso decisivo en la transformación del orujo, tradicionalmente considerado un residuo, en una materia prima estratégica que puede formar parte de procesos de economía circular.

La determinación precisa de su composición permite maximizar su valor económico, reducir ineficiencias y mejorar la planificación de los procesos posteriores de transformación.

Hiperorujos está cofinanciado por el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, dentro de la convocatoria Retos 2024.

¿QUÉ ES HIPERORUJOS?

El proyecto Hiperorujos tiene el objetivo de transformar los orujos de uva, un subproducto habitual del proceso de vinificación, en materias primas de alto valor.

Para ello, Hiperorujos aplica tecnologías avanzadas como la imagen hiperespectral y la inteligencia artificial.

Esta iniciativa está desarrollando un sistema capaz de analizar en tiempo real la composición química de los orujos y clasificarlos automáticamente según su destino más eficiente: desde la producción de bioetanol hasta su uso en cosmética, fertilizantes o suplementos nutricionales.

Es un proyecto colaborativo con participación de cuatro empresas riojanas: La Alcoholera de La Rioja, que aporta su experiencia en la transformación de subproductos de uva y sirve como planta piloto del sistema; Bodegas Cornelio Dinastía, con una firme apuesta por la sostenibilidad y los vinos ecológicos, que aplicará los resultados en su modelo de producción; Laboratorios Sonsierra, con más de dos décadas de experiencia en análisis enológicos, que validará la calidad de los subproductos en las distintas fases del proceso; y Altavitis Technologies, empresa agrotecnológica, especializada en vitivinicultura digital e inteligente, que lidera el desarrollo tecnológico y la coordinación general del proyecto.