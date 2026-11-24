LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre La Rioja celebra este martes la segunda edición de BiLAB, el Foro de Salud y Bienestar Laboral que nació en 2025 como el primer encuentro de estas características en La Rioja.

La jornada reunirá a representantes de Administraciones públicas, organizaciones y profesionales vinculados a la salud laboral para compartir experiencias y herramientas de prevención e intervención ante las conductas adictivas en el trabajo.

El encuentro, promovido por el Gobierno de La Rioja y con la colaboración de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), se celebrará en el salón de actos de esta organización empresarial, de 9 a 13,30 horas.

BiLAB se enmarca en la labor que Proyecto Hombre La Rioja desarrolla en materia de prevención e intervención laboral, desde una concepción integral de la salud que tiene en cuenta la influencia de las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales y el clima organizacional en el bienestar psicológico de las personas trabajadoras.

Desde este enfoque, el foro busca sensibilizar sobre los problemas relacionados con el consumo de sustancias y otras conductas adictivas, favorecer la detección temprana de situaciones de riesgo y dar a conocer los recursos de orientación y atención especializada disponibles en La Rioja.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 9,15 horas, tras la recepción y acreditación de participantes. En ella intervendrán Carlos Piserra, subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional del Gobierno de La Rioja; David García, presidente de Proyecto Hombre La Rioja; y Virginia Oróstegui, técnica del Departamento de Formación, Empleo y Responsabilidad Social de la FER.

Diferentes perspectivas sobre las conductas adictivas en el trabajo

De 9,30 h a 11 horas se celebrará la mesa redonda 'El abordaje de las conductas adictivas en el entorno laboral: perspectivas y experiencias desde La Rioja', que permitirá conocer distintos enfoques sobre esta realidad y las respuestas que pueden ofrecerse desde los ámbitos sanitario, laboral, sindical y de la prevención.

En ella participarán Pilar Simón, directora general de Trabajo y Salud Laboral del Gobierno de La Rioja; Diana Crespo, psiquiatra de la Unidad de Patología Dual del Servicio Riojano de Salud (SERIS); Eva María Fernández, responsable de Salud de CCOO en La Rioja; Eva Zuloaga, responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Centro Especial de Empleo de Aspace Rioja; y Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico de La Rioja. La mesa estará moderada por David García como miembro de la Comisión Nacional de Intervención Laboral de la Asociación Proyecto Hombre.

Tras un descanso, de 11,30 a 13,30 horas se desarrollará el 'Taller práctico de capacitación e intervención', impartido por Adrián Martín, responsable del Área de Bienestar Laboral de Proyecto Hombre La Rioja.

Esta sesión ofrecerá herramientas para identificar tempranamente factores de riesgo y posibles conductas adictivas en los equipos de trabajo, así como pautas de comunicación e intervención respetuosas con la intimidad y la confidencialidad de las personas. También permitirá conocer las vías de orientación y derivación hacia los recursos especializados de La Rioja.