El proyecto LOLA aumenta en 32 puntos la vacunación frente al Herpes Zóster y el Neumococo

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha informado hoy de que el proyecto de inteligencia artificial LOLA ha aumentado en 32 puntos el alcance de la vacunación frente al Herpes Zóster y el Neumococo en personas de 65 años.

Martínez ha ofrecido una rueda de prensa para detallar los resultados del proyecto LOLA, un asistente virtual conversacional que llama a la población para recordarles las recomendaciones de vacunación.

Unos resultados, ha dicho, que demuestran que la Inteligencia Artificial "aporta valor cuando se utiliza de manera responsable y cuando se integra en el trabajo de los profesionales con un objetivo concreto, en este caso en el ámbito de la salud pública".

LOLA llamó, entre el 12 de junio y el 3 de julio, a 4.114 personas nacidas en el año 1961, es decir, que cumplían 65 años durante el año 2026 para informarles la vacunación que tenían indicada frente al Herpes Zóster y el Neumococo.

Cuando una persona acepta la vacunación tras la llamada de LOLA, en las 24-48 horas siguientes se le contacta telefónicamente desde Salud Responde para ofrecerle ya la cita el día y la hora en concreto.

"Esto nos hace pasar de un modelo más pasivo, en el que esperábamos a que la persona solicitara la cita, hacia una estrategia de captación activa con lo cual mejoramos la accesibilidad", ha resaltado.

La cobertura que se ha alcanzado es, en el caso del Herpes Zóster un 37,82 por ciento; y en el caso de la vacunación frente al Neumococo del 38,44 por ciento, cuando hasta mayo de 2026 la cobertura para ambas vacunas rondaba un seis por ciento. Esto supone que ha habido un aumento porcentual en torno a 32 puntos.

A lo largo de esta semana se está llamando a las personas nacidas en 1961, en 1960 y en 1959 que previamente no habían contestado a LOLA.

Este proyecto, que se puso en marcha el verano de 2025 con la cohorte nacida en 1960 y 1959 y llamando a 6.347 personas, logró incrementar en treinta puntos porcentuales las coberturas de vacunación frente al periodo anterior a las llamadas.

El éxito cosechado está haciendo que Salud se esté planteando ampliar la experiencia, también, a la vacunación de la gripe; en este caso al sector de la población de los niños.