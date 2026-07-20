El proyecto medioambiental 'El Ebro que nos une', plasmado en un documento audiovisual de Fundación Caja Rioja

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja desarrolla desde 2024 en Pradejón el proyecto medioambiental 'El Ebro que nos une', apoyado por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja. Durante este año se realiza la última fase, recogida en un documento audiovisual y en la web de la entidad que puede consultarse en esta dirección: https://www.fundacion-cajarioja.es/educacion-ambiental/

El audiovisual recoge el proceso de realización del mural en el CEIP José Ortega Valderrama por el artista Carlos Corres y el alumnado del centro educativo; está formado por las letras del título del proyecto, en cuyo interior se han realizado los dibujos de los niños y niñas del centro inspirados en el espacio natural.

En el vídeo se incluyen asimismo las explicaciones del gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; el alcalde de la localidad, Alfonso Pousada; y el artista Carlos Corres. También los testimonios de dos escolares que han participado en las diferentes fases.

El proyecto concluirá en octubre con una charla y con la publicación en la web de Fundación Caja Rioja de las conclusiones de esta acción medioambiental.

"Lo más importante -indica Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja- ha sido que esta recuperación que comenzamos hace tres años en este soto de Pradejón pueda servir de modelo para otros lugares; que las personas que hayan mirado este proyecto y se hayan interesado por él puedan hacer un trabajo similar en sus municipios. Para que las Administraciones públicas apoyen aquellas iniciativas que parten de la sociedad civil y contribuyan a crear un mundo más sostenible, más respetuoso, más equilibrado y más humano".

DESDE PRIMAVERA DE 2024

Fundación Caja Rioja lleva a cabo un proyecto medioambiental que pretende la recuperación de un soto del Ebro situado en Pradejón, además de sensibilizar a la población sobre el valor de la zona, un espacio situado en una isla formada en el río Ebro junto a la localidad riojana que forma parte de la Red Natura 2000 Sotos y Riberas del Ebro.

A lo largo de estos años, además de plantaciones en este espacio, ha habido acciones de sensibilización entre estudiantes y personas mayores, y una exposición de los trabajos realizados a través de paneles explicativos.