Un proyecto piloto probará el uso de exoesqueletos en trabajadores sociosanitarios del sector público

El exoesqueleto mejora la carga de fuerza para evitar lesiones - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto piloto probará el uso de exoesqueletos en trabajadores sociosanitarios con el objetivo de prevenir lesiones en actividades con alto impacto sobre dolencias y lesiones musculares lumbares y dorsales.

La Fombera ha sido escenario, en la mañana de hoy, de una exhibición del uso de los cuatro exoesqueletos adquiridos por el Gobierno riojano y que serán utilizados por trabajadores del Centro de Atención para Personas con Discapacidad de Fuenmayor, la Residencia de Los Manitos de Calahorra y el Hospital San Pedro.

El objetivo es que estas personas, en un periodo que irá hasta fin de año, anoten los resultados de su uso. Se trata de personas sin patologías previas a los que se les facilita un aparato pasivo, esto es, no activa fuerza sino que proporciona la base para una correcta postura.

Con ellos se logra que la fuerza a la hora, por ejemplo, de levantar un paciente se lleve a glúteos y cuádriceps, poniendo a salvo el lumbar y, por tanto, evitando futuras lesiones.

"Lo que va a permitir", ha explicado la consejera de Economía e Innovación, Belinda León, es, además de la "satisfacción" del trabajador, una "disminución de las posibles lesiones".

Y es que, ha dicho, el 34 por ciento de accidentes laborales, y más de un 88 por ciento de las patologías, están centradas en la zona lumbar "por esos sobresfuerzos que, diariamente, en este ámbito sociosanitario se realizan" con "la dificultad que tienen".

La consejera de Salud, María Martín, ha explicado que, en el caso de las residencias, lo usarán las trabajadoras que tengan que hacer más esfuerzo moviendo a mayores y a dependientes y, en el caso del hospital, "los que tienen que hacer más esfuerzo al coger a enfermos".

En concreto, la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral ha adquirido cuatro modelos Herowear Apex Suit 2, uno de los exoesqueletos lumbares pasivos "más avanzados y validados científicamente, con especial relevancia para la prevención de trastornos musculoesqueléticos en entornos laborales", ha indicado el Ejecutivo.

Se trata de un exotraje lumbar pasivo -sin motores ni baterías, su peso ronda 1,4 kilogramos- desarrollado a partir de una investigación biomecánica iniciada en la Universidad de Vanderbilt (Nashville, Tennessee) en 2015.

Fue lanzado al mercado en 2023 como evolución del Apex 1 (2020), incorporando tres años de retroalimentación real de usuarios en sectores como logística, manufactura, construcción y agricultura. "Está respaldado por docenas de estudios independientes con revisión científica", ha asegurado.

Una vez completados los tres primeros meses de prueba y con el proyecto -que finalizará a finales de este año- aún en curso, se iniciará la recopilación de datos para elaborar un análisis detallado que evalúe su posible implantación definitiva.