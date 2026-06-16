El proyecto Tech FabLab coordinado por La Rioja finaliza tras una inversión de más de 41 millones de euros

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, participan en la apertura institucional del Start in Cantabria Summit - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado hoy, día 16, durante la apertura del Cantabria Summit en Santander, que el proyecto colaborativo Tech FabLab, participado por seis comunidades autónomas y coordinado por La Rioja, "ha permitido que el conocimiento circule, se comparta y se transforme en una oportunidad para todos".

"Hace tres años, nos propusimos articular una red interregional de especialización tecnológica que ayudara a nuestras empresas a crecer en un contexto de cambio acelerado. Y lo hicimos desde la convicción de que ninguna comunidad autónoma, por sí sola, puede abordar los retos de la inteligencia artificial y de las tecnologías facilitadoras esenciales con la profundidad que exige el momento actual. Esta es una nueva manera de entender la innovación en España: cooperar en lugar de competir", ha explicado León.

Tech FabLab ha contado con una inversión de más de 41 millones de euros y 14 líneas de trabajo ejecutándose de forma coordinada. El impacto del proyecto queda reflejado en las más de 250 empresas mentorizadas, las más de 500 personas formadas y los más de 100 proyectos financiados; pero, sobre todo, en la consolidación de una red de cooperación que ya opera con normalidad entre los territorios implicados.

"Si algo define a Tech FabLab es su modelo basado en la convergencia de territorios, de tecnologías y de ecosistemas; un modelo que ha permitido que cada comunidad lidere en aquello donde es más fuerte, como ciberseguridad, IoT, 5G, biotecnología o gemelos digitales, y que el conocimiento circule, se comparta y se transforme en oportunidad para todos. Tech FabLab ha estado acompañando a quien decide emprender, formando talento, conectando proyectos, acelerando ideas y facilitando financiación para que esas ideas se conviertan en realidad", ha incidido la consejera, que ha asistido a este encuentro junto al director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro.

Asimismo, León ha puesto de relieve "la apuesta de una comunidad como La Rioja en el ámbito tecnológico empresarial, cuyo crecimiento está liderado por las aplicaciones foodtech, cloud, energía y ehealth". Así, ha indicado que esta región ha alcanzado las 73 empresas tecnológicas, con más de 50 millones de euros de facturación, y el ecosistema riojano genera más de 600 empleos tecnológicos y acumula más de 13,7 millones de euros de inversión, según el informe nacional de empresas tech e innovadoras en España correspondiente al año 2025 y elaborado por El Referente.

PUNTO DE ENCUENTRO DEL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO

Durante hoy y mañana, Cantabria ejerce de punto de encuentro nacional del emprendimiento tecnológico, la innovación y la transformación digital con la celebración del Start In Cantabria Summit, promovido por el Gobierno regional a través de SODERCAN, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto Tech FabLab. Durante estas dos jornadas de trabajo, las últimas bajo el paraguas de este proyecto colaborativo, el Centro Botín de Santander acoge ponencias, mesas de debate, sesiones de networking, encuentros entre startups e inversores y actividades de cooperación institucional orientadas a impulsar nuevas oportunidades empresariales vinculadas a las tecnologías emergentes.

El Summit es a la vez un espacio de conexión entre ecosistemas regionales, con participación de agentes de Cantabria, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, y Navarra, socios de La Rioja en el proyecto Tech FabLab. El evento reúne a representantes institucionales, expertos tecnológicos, directivos de grandes compañías, startups, inversores y entidades nacionales de referencia en innovación y emprendimiento para debatir sobre innovación abierta, venture client y compra pública de innovación como herramientas para acelerar la adopción de nuevas tecnologías, transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos deeptech surgidos de la investigación.

Desde La Rioja, participan tres startups con pitches previstos para la jornada de mañana: DM Rural, Graphenus y Optimus.

El encuentro cuenta también con la participación de entidades como CDTI, ENISA, EOI y Red.es, ofreciendo una visión actualizada de los instrumentos públicos de apoyo a startups y proyectos innovadores.