PR+Riojan@s celebra el impulso del nuevo enlace de la A-68 en Aldeanueva de Ebro y reclama avanzar otro para el Alhama

El secretario general del Partido Riojano (PR+Riojan@s), Iván Herrero Sanz, y la portavoz del partido en Aldeanueva de Ebro, Clara San Miguel - PR+

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Riojano (PR+Riojan@s), Iván Herrero Sanz, y la portavoz del partido en Aldeanueva de Ebro, Clara San Miguel, han valorado muy positivamente el anuncio del Ministerio de Transportes para impulsar el nuevo enlace entre la AP-68 y la N-232 en Aldeanueva de Ebro, que se materializará una vez la autopista quede liberalizada y reconvertida en autovía libre de pago en La Rioja.

Herrero considera que esta actuación "supone una magnífica noticia para Aldeanueva de Ebro y para La Rioja Baja, ya que mejorará la movilidad, la seguridad vial y la competitividad del territorio". No obstante, la formación regionalista considera que "este importante avance debe servir también para abrir el debate y comenzar a trabajar en otros enlaces que vertebren adecuadamente toda la comunidad autónoma".

En este sentido, consideran "imprescindible" plantear un futuro enlace que permita mejorar la conexión de toda la comarca de Cervera del Río Alhama con la AP-68 y la futura A-68. Actualmente las conexiones de esta vía rápida con municipios como Cervera del Río Alhama, Aguilar del Río Alhama, Igea, Cornago, Grávalos, Valverde y Rincón de Olivedo "es insuficiente y es mejorable para reducir tiempos de desplazamiento, favorecer la implantación de empresas, impulsar el turismo y luchar contra la despoblación".

"Hablamos de una inversión estratégica para el presente y el futuro de nuestra tierra", explica Herrero.

Por su parte, Clara San Miguel, portavoz del PR+Riojan@s en Aldeanueva de Ebro, indica que "este proyecto demuestra que, cuando las administraciones trabajan y escuchan las necesidades del territorio, las infraestructuras llegan. Con ese mismo espíritu debemos seguir avanzando para mejorar las comunicaciones del conjunto de la comarca".

Desde el PR+ Riojan@s reiteran que esta propuesta "no pretende sustituir ni cuestionar el proyecto de Aldeanueva de Ebro, sino complementarlo con una visión de futuro que permita seguir vertebrando toda La Rioja, desde el entorno de Haro hasta el límite entre Alfaro y Castejón, para ofrecer mejores oportunidades a todos los municipios".

Otros puntos en los que es viable generar nuevos enlaces se encuentran en La Rioja Alta. Una conexión en el entorno de Briñas, serviría para dar un acceso más directo a localidades riojanas al norte del Ebro como Ábalos, San Vicente de la Sonsierra o el barrio de Bodegas centenarias de Haro; en el entorno de los municipios de Ollauri y Rodezno, por los que cruza la N-232 dirección Pancorbo a la altura de la aldea de Cuzcurritilla, y en San Asensio.