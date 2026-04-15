El PR+Riojan@s considera "que la mala gestión económica de Arcéiz hipoteca los futuros servicios públicos de Calahorra"

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) considera que la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, continúa gobernando "sin rumbo como se puede ver en la decisión de la venta del solar frente al supermercado Lidl". Esta actuación "hipoteca a la ciudad al dejar al Ayuntamiento sin terrenos propios que podían haberse utilizado para nuevos usos dotacionales y vivienda protegida".

La venta de este solar, consideran desde el PR+, "perjudica a la ciudad evitando la construcción y puesta en marcha de nuevas instalaciones públicas".

En los últimos años -prosiguen en una nota de prensa- se han sucedido las propuestas para este espacio como un aparcamiento provisional, la construcción de vivienda protegida, el uso educativo con la instalación del conservatorio o el judicial con la construcción de unos nuevos Juzgados o de una nueva comisaría de Policía, ya que la actual se ha quedado anticuada sin recursos internos suficientes ni calabozos con las suficientes medidas, tanto para los detenidos como para los agentes.

"La inacción y esta obsesión por malvender el patrimonio de todos los calagurritanos implica la pérdida de muchas oportunidades como estas".

La gestión económica del Ejecutivo de Mónica Arcéiz "es muy mejorable ya que lejos de buscar otras opciones, en lo que va de legislatura ya ha vendido otro valorado espacio público, como el aparcamiento del silo, restando las opciones existentes para aparcar".

Además, dicha venta a la empresa privada para la construcción de vivienda fue realizada "sin la exigencia al constructor de que una parte fuera destinada a vivienda de protección oficial. Se trata de una gran oportunidad perdida con las necesidades que hay en esta materia".

"Esta manera de realizar la venta de solares solo denota la desastrosa gestión del Gobierno popular y deja al Ayuntamiento de Calahorra sin parcelas propias. Mónica Arcéiz busca de esta manera el dinero fácil vendiendo patrimonio en vez de buscar otras vías de financiación o subvenciones para pagar sus ocurrencias", explican.

Una vez más, un Gobierno del Partido Popular "resta oportunidades a Calahorra y a La Rioja Baja, esta vez con la venta de terreno público. Mientras tanto la ciudad y su entorno siguen adoleciendo de espacios educativos, sanitarios o sociales suficientes".