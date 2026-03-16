El PR+Riojan@s critica el "nulo compromiso" del alcalde con los emprendedores al recortar un 24% sus ayudas económicas

El concejal del PR+Riojan@s en el Ayuntamiento de Logroño Rubén Antoñanzas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este lunes "la falta de apoyo del Gobierno municipal a la creación de empresas" tras recortar este año "un 24% las ayudas a nuevas iniciativas económicas, que pasan de 130.950 euros a 98.950 euros".

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha advertido de que "no estamos ante un hecho aislado, sino ante una tendencia clara de recortes". En este sentido, ha recordado que "en 2025 estas ayudas ya se redujeron otro 24% respecto a la convocatoria anterior, cuyo importe ascendía a 174.000 euros".

"Solo en este mandato, el Partido Popular de Conrado Escobar ha reducido estas ayudas un 43%. Es un recorte muy significativo en apenas dos años y demuestra el nulo compromiso del Gobierno municipal con la actividad económica de la ciudad y con quienes quieren emprender o mantener un negocio", ha censurado el edil regionalista.

El portavoz de PR+Riojan@s ha criticado que, además del presupuesto global, también se ha reducido la cuantía de las ayudas individuales, que este año bajan 500 euros en tres de las cuatro modalidades destinadas a promover la creación de nuevas iniciativas económicas, la apertura de comercios y el relevo generacional.

"Es una medida que va en contra de los jóvenes, quienes, lamentablemente, cada vez tienen menos oportunidades en Logroño y se ven obligados a hacer las maletas para irse a otras localidades", ha apostillado.

En opinión del edil riojanista, "los autónomos y emprendedores pagan más impuestos, pero reciben menos ayudas por parte de su Gobierno municipal, que carece de una política clara de apoyo a la actividad económica".

COMERCIO.

En este sentido, Antoñanzas ha recordado que el Plan Estratégico de Comercio, cuya vigencia finalizó en 2025, sigue sin renovarse, y que el Consejo de Municipal de Comercio no se ha reunido en toda la legislatura.

"Es un despropósito que Logroño lleve tres años sin sentarse oficialmente con el sector para analizar la situación del comercio y poder evaluar si la estrategia municipal funciona o no", ha aseverado el concejal.

Por ello, ha exigido "aprobar con urgencia un nuevo Plan Estratégico y consensuar con la oposición y el sector las políticas que ayuden a reforzar el tejido económico y la actividad comercial de la ciudad".

Antoñanzas también ha advertido de que está en riesgo la candidatura de Logroño a Capital Europea del Comercio Minorista, que inicialmente estaba prevista para este mandato y finalmente se ha pospuesto a 2028.

Al respecto, ha detallado que "para aspirar a este reconocimiento se van a evaluar las medidas promovidas para adecuar los espacios urbanos e impulsar la digitalización y sostenibilidad del sector y el emprendimiento". "La realidad es que solo van a poder puntuar recortes, improvisación y falta de gestión", ha afirmado.

Así, se ha referido a la devolución de fondos europeos por valor de 5 millones de euros que iban a ir destinados precisamente a modernizar y digitalizar el sector comercial en el Casco Antiguo y a mejorar los espacios comerciales de la ciudad, como la calle San Antón.

Por todo ello, el portavoz riojanista ha vuelto a reclamar "un gran pacto de ciudad para apoyar al comercio y al emprendimiento, con medidas concretas que permitan revertir la situación actual".