PR+Riojan@s cuestiona "qué intereses" tiene Gobierno de Logroño "para ocultar el sector Sur" y "apostar por Ramblasque"

Mapa de la delimitación del Sector Sur de Logroño - PARTIDO RIOJANO

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha cuestionado este martes que el Gobierno municipal "haya decidido ocultar deliberadamente el desarrollo urbanístico del sector Sur mientras acelera la operación urbanística de Ramblasque".

En rueda de prensa, Antoñanzas ha explicado que el sector Sur, delimitado en 2010 y situado tras las instalaciones deportivas de Pradoviejo, cuenta con una superficie de más de 1,8 millones de metros cuadrados y capacidad para desarrollar 6.040 viviendas, de las que la mitad estarían reservadas para vivienda protegida.

"La propia COTUR, en su informe sobre Ramblasque, cuestiona que, si es tan urgente la vivienda protegida para no esperar a la revisión del Plan General y actuar solo con la modificación puntual, por qué Logroño no ha activado el sector Sur, donde hay previstas 3.020 VPO", ha afirmado.

Igualmente, ha calificado de "sorprendente" que "el PP y PSOE hayan votado en contra de la propuesta del Partido Riojano de aumentar al 50% la reserva de VPO en Ramblasque, cuando 15 años atrás estuvieron de acuerdo en que la mitad de la vivienda prevista en el sector Sur fuese para vivienda protegida".

El concejal riojanista también se ha referido a las declaraciones realizadas la semana pasada por la portavoz del Gobierno municipal, en las que aseguraba que Ramblasque "es el mayor potencial residencial de la ciudad por el que hemos apostado ante la demanda de vivienda que existe".

Al respecto, Antoñanzas ha apuntado que "si tan urgente es construir vivienda protegida y aumentar la oferta de suelo en Logroño, resulta incomprensible que el Gobierno municipal haya prescindido del sector Sur en su Plan de Vivienda, que permitiría el mayor desarrollo residencial de la ciudad en años".

Para Antoñanzas, "el verdadero misterio urbanístico de Logroño no es el pelotazo que se quiere dar en Ramblasque, sino por qué el sector Sur ha sido excluido del debate político, y el señor Escobar debe explicarnos qué intereses hay detrás".

REPAROS DE LA COTUR.

El portavoz regionalista también ha llamado "no olvidar en qué marco nos encontramos" y ha cargado de nuevo contra la modificación puntual planteada para Ramblasque, que "ha recibido una contestación demoledora por parte de la COTUR, con duros reparos técnicos y jurídicos".

Ha recordado que esta operación urbanística se ha tramitado al margen de la revisión del Plan General, obviando dos sentencias judiciales, sin estar suficientemente motivada y sin estudios sobre el impacto que tendrá la incorporación de 8.000 nuevos residentes en el tráfico, servicios e infraestructuras.

A juicio del regionalista, "el equipo de Gobierno está utilizando la necesidad de vivienda protegida como excusa para justificar una reordenación urbanística acelerada y al margen de la revisión del Plan General".

LAS PRIORIDADES DEL PR+RIOJAN@S

Para Antoñanzas, "la prioridad debería ser el desarrollo de 6.000 viviendas en el sector Sur, ejecutar sin excusas ni demoras el vial de Avenida de la Sierra, tramitar Ramblasque en el marco del Plan General y desbloquear las 1.200 viviendas del soterramiento".

Ha recordado que "la prolongación de Avenida de la Sierra es perfectamente viable y la prueba más evidente de que este vial se puede hacer es el carril ciclopeatonal que ha construido el Gobierno de La Rioja llegando a acuerdos con los propietarios de los terrenos".

Antoñanzas también ha lamentado que el Plan Municipal de Vivienda no incluya las 1.200 viviendas previstas en los terrenos del soterramiento. "Los gobiernos de Capellán y Escobar han sido incapaces de exigir al Ministerio que cumpla con Logroño y ponga a disposición de la ciudad los terrenos para rematar el barrio de Cascajos este mandato", ha finalizado.