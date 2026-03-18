El PR+Riojan@s exige el cese de la consejera de Salud "por su nefasta gestión en todos los departamentos que dirige"

La presidenta riojanista, Rita Beltrán. - PR

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) exige el cese de María Martín como consejera de Salud y Políticas Sociales. Es una Consejería con un exceso de competencias que incluye importantes áreas de gobierno como son Salud, Servicios Sociales, Interior, Emergencias, Justicia, Igualdad y Diversidad.

"No cabe duda de que estar al frente de una unión departamental con tanto contenido como esta se le queda grande a la consejera. Como dice el refranero español 'quien mucho abarca poco aprieta' y la señora Martín es el perfecto ejemplo de ello, por lo que debe dimitir ya", apunta la presidenta riojanista, Rita Beltrán.

Esta petición llega "por la suma de negligencias en su gestión". La sanidad pública riojana "no deja de afrontar recortes de servicios y personal, un personal que está cansado de soportar unas condiciones laborales poco favorables para el servicio que ofrecen, con una evidente falta de profesionales especialistas en los centros sanitarios mientras sus directivos cobran más de lo que deberían".

"Los únicos datos positivos que se ofrecen, y solo de vez en cuando, están falseados porque, o bien se quedan en anuncios sin una implantación real detrás, o se usan las derivaciones a centros privados para disminuir algunas listas de espera o se rotan profesionales de unos centros sanitarios a modo de parche", subraya Beltrán.

Los recortes "no se quedan solo ahí y también afectan a servicios sociales, dependencia o personas mayores". "¿En qué cabeza cabe construir centros de día, únicamente para que se vea que existen, sin que se les dote de equipamiento, trabajadores, ni acojan personas que los puedan usar como pasa en Arnedo y Calahorra? ¿Hasta dónde llega la propaganda de esta Consejería que presume de construir nuevos espacios y no los pone en funcionamiento?", se pregunta la dirigente regionalista.

El PR+Riojan@s apoya "una sanidad pública gratuita bien proporcionada y gestionada, sin sobrecostes, y respalda las movilizaciones propuestas para exigirla".

"Esta nefasta gestión de los recursos de la Consejería, especialmente en lo relativo a Salud y Servicios Sociales, ha llevado a la ciudadanía a un hartazgo generalizado", afirman.

"Ya nadie está satisfecho en La Rioja con la falta de un liderazgo sensato de la señora María Martín y su equipo: ni el personal sanitario, ni los usuarios, ni los colectivos, ni las plataformas en defensa de la sanidad pública... esto solo evidencia la nefasta gestión del ejecutivo regional en materia sanitaria", destaca Beltrán.